"Orman yangını başına zarar gören alan azaldı"

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de meydana gelen orman yangınları başına zarar gören alan azaldı. Son 10 yıl ortalamalarına göre yangın başına 3,74 hektar alan zarar görmüşken, bu yıl bu rakam 20 Kasım itibarıyla 2,49 hektar oldu." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 3 temel stratejileri bulunduğunu bildirdi.

Öncelikle yangınların çıkmasına mani olmak için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Pakdemirli, erken uyarı, hızlı ve etkin müdahale çerçevesinde yangınların söndürüldüğünü, yanan kısımların aynı yıl ağaçlandırılmasını sağladıklarını kaydetti.

Pakdemirli, 2003'te yangına 40 dakikada müdahale edildiğini, şimdi ise bu sürenin 15 dakikaya indirildiğini belirtti.

Müdahale süresini 10 dakikaya indirerek yangınların verdiği zararın asgari düzeyde tutulmasını hedeflediklerini ifade eden Pakdemirli, bu konuda çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Pakdemirli, Türkiye'de meydana gelen orman yangınları başına zarar gören alanların azaldığına işaret ederek, "Son 10 yıl ortalamalarına göre yangın başına 3,74 hektar alan zarar görmüşken, bu yıl bu rakam 20 Kasım itibarıyla 2,49 hektar oldu. 2008 ile 2017 yılları arasında yıllık ortalama olarak 2 bin 426 orman yangınında 9 bin 75 hektar, yangın başına ise 3,74 hektar alan zarar gördü. Bu sene 20 Kasım itibarıyla 2 bin 151 orman yangınında 5 bin 364 hektar alan zarar gördü ve yangın başına zarar gören alan 2,49 hektar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Orman yangınlarıyla mücadelede son teknoloji kullanılıyor"

Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede son teknolojinin kullanıldığını da vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz stratejiler ve kullanılan teknoloji, yangınlarla mücadelede bizlere başarıyı getiriyor. Bu çerçevede yangınları erken tespit etmek ve mücadelede işimizi kolaylaştırması açısından insansız hava araçları kullanımı konusunda çalışmalarımız var. Yerli ve milli kurumlarla görüşmelerimiz sürüyor. Ülkemizin sahip olduğu ormanların yaklaşık yüzde 60'ı yangınlara hassas. Bu yüzden vatandaşlarımız yangınlara karşı çok daha dikkatli olmalı. Çünkü yangınların çıkış sebebi büyük oranda insan kaynaklı."