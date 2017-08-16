Örnek fındık bahçeleri kazandıracak

ORDU (AA) - Ordu'da "Fındıkta Verim ve Kalite Artacak" sloganıyla uygulamaya konulan "Fındık Yetiştiriciliğinde Örnek Fındık Bahçeleri Projesi" kapsamında oluşturulan örnek bahçelerin hem üreticilere hem de ülke ekonomisine katkı sunacağı bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce 2015 yılında hayata geçirilen projenin meyvelerini verdiği ifade edildi.

Örnek fındık bahçelerinde tekniğine uygun şekilde gerçekleştiren işlemlerin dekara verimi 80-90 kilogramdan 250-300 kilograma kadar çıkarttığına işaret edilen açıklamada, örnek fındık bahçelerinden elde edilen sonuçların üreticilerin yüzünü güldürmeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, Ordu'nun fındık yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi olumsuz etkileyen en önemli unsurun, fındık bahçelerinde tekniğine uygun yapılmayan budama ve gübreleme işlemleri olduğu vurgulanarak, "Bu konuda yapılan eksik ve hatalı uygulamalar neticesinde ilimiz fındık verimi dekara 80-90 kilogram olarak gerçekleşmektedir. İlimizde fındıkta verimi dekara 10 kilogram artırdığımız takdirde yıllık 200 milyon lira, fındıkta 1 randıman artışı ise 40 milyon lira gelir sağlamakta." ifadesine yer verildi.

Örnek fındık bahçelerinin sayısının artmasıyla hem üreticilerin hem de ülkenin kazacağı belirtilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

"İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce 2017 yılı fındık hasat döneminin devam ettiği bu günlerde projenin olumlu sonuçlarını göstermek ve örnek bahçeleri diğer bahçelerle mukayese ederek verim ve kalitedeki farkları üreticilerimizle paylaşmak amacıyla Ulubey, Altınordu, Perşembe, İkizce, Kumru, Çaybaşı ve Kabataş'ta çok sayıda üreticimizin katılımıyla 'Tarla Günleri' düzenlendi. İlimizde dekara ortalama 80-90 kilogram olan fındık veriminin, oluşturulan örnek bahçelerimizde 250-300 kilograma kadar çıktığını görmek üreticileri mutlu etti. Ayrıca bu proje üreticilerimizin daha çok kazanmasını sağlamayı amaçlamakta."

Açıklamada, hedefin yeni çalışmalarla fındıkta verim ve kaliteyi artırmak suretiyle 2023 yılında lider ülkeye yakışır fındık üretimi gerçekleştirmek ve ihracatın artmasını sağlayarak dünya pazarındaki liderliği korumak olduğu kaydedildi.



