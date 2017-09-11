ORSİAD Başkanı Yener:

ANKARA (AA) - OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüyen Türkiye ekonomisindeki istikrarı sürdürmenin görevleri olduğunu belirterek "Büyüme trendinin üçüncü çeyrekte de süreceğinden şüphemiz yoktur." ifadesini kullandı.

Yener, yazılı açıklamasında, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Uzun bayram tatili ve yaz döneminde yaşanan iş gücü kaybına karşın ekonominin bu denli büyümesinin önemli bir başarı olduğuna işaret eden Yener, "Üreten kesime dönük destek ve teşviklerin, sağlanan kredi imkanlarının ne denli işe yaradığını büyüme rakamlarıyla bir kez daha görmüş olduk. Bu ihtiyaç önemli ölçüde karşılandı. Verilen hibe, teşvik ve kredilerin büyük ölçüde yerine ulaştığını, vergi indirimlerinin işe yaradığını söylemek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Koşullar ne olursa olsun çalışmaktan, üretmekten vazgeçmeyen sanayicinin, iş adamın, ihracatçının ve üretimde olan tüm kesimlerin büyümenin mimarı olduğunu vurgulayan Yener, şunları kaydetti:

"Yılın ikinci çeyreğindeki büyüme oranı üreten kesimin moral ve motivasyonunu, geleceğe dair güvenini artırmıştır, sağlamlaştırmıştır. Yakaladığımız bu ivmeyi devam ettirmek, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta istikrarlı büyümeyi sürdürmek görevimizdir. Büyüme trendinin üçüncü çeyrekte de süreceğinden şüphemiz yoktur."