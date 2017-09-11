Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
Okula uyum haftası başladı
Okula uyum haftası başladı
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı

ORSİAD Başkanı Yener:

- "Yakaladığımız büyüme ivmesini devam ettirmek, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta istikrarlı büyümeyi sürdürmek görevimizdir. Büyüme trendinin üçüncü çeyrekte de süreceğinden şüphemiz yoktur"

ORSİAD Başkanı Yener:

ANKARA (AA) - OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüyen Türkiye ekonomisindeki istikrarı sürdürmenin görevleri olduğunu belirterek "Büyüme trendinin üçüncü çeyrekte de süreceğinden şüphemiz yoktur." ifadesini kullandı.

Yener, yazılı açıklamasında, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Uzun bayram tatili ve yaz döneminde yaşanan iş gücü kaybına karşın ekonominin bu denli büyümesinin önemli bir başarı olduğuna işaret eden Yener, "Üreten kesime dönük destek ve teşviklerin, sağlanan kredi imkanlarının ne denli işe yaradığını büyüme rakamlarıyla bir kez daha görmüş olduk. Bu ihtiyaç önemli ölçüde karşılandı. Verilen hibe, teşvik ve kredilerin büyük ölçüde yerine ulaştığını, vergi indirimlerinin işe yaradığını söylemek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Koşullar ne olursa olsun çalışmaktan, üretmekten vazgeçmeyen sanayicinin, iş adamın, ihracatçının ve üretimde olan tüm kesimlerin büyümenin mimarı olduğunu vurgulayan Yener, şunları kaydetti:

"Yılın ikinci çeyreğindeki büyüme oranı üreten kesimin moral ve motivasyonunu, geleceğe dair güvenini artırmıştır, sağlamlaştırmıştır. Yakaladığımız bu ivmeyi devam ettirmek, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta istikrarlı büyümeyi sürdürmek görevimizdir. Büyüme trendinin üçüncü çeyrekte de süreceğinden şüphemiz yoktur."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Nedret YenerORSİAD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5