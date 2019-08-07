Orta Doğu ve Afrika'nın hububatı Güneydoğu'dan

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 2019'un 7 aylık sürecinde 1 milyar 115 milyon dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı yapıldığı bildirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Başkan Mahsum Altunkaya başkanlığında GAİB Hizmet binasında toplanarak ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Sektörle ilgili sorunların ele alındığı toplantıda, yılın geri kalan kısmında gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Altunkaya, son dönemlerde bazı ülke gümrüklerinde ve özellikle Irak'ta yaşanan gıda sektörünü yakından etkileyecek olumsuz uygulamaların da tartışıldığı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, 2019 yıl sonu hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Yılın 7 ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe Türkiye genelinde 3 milyar 792 milyon 862 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken Güneydoğu'dan bu süreçte 1 milyar 115 milyon 63 bin dolarlık ihracat yapıldığına dikkati çeken Altunkaya, Temmuz ayında ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 180 milyon 659 bin dolar, Türkiye genelinden ise 547 milyon 121 bin dolarlık hububat bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini vurguladı.

- Güneydoğu'nun ihracat şampiyonu makarna

Altunkaya, Ocak-Temmuz 2019 döneminde Güneydoğu'dan en fazla ihracı gerçekleştirilen ürünlerle ilgili bilgi vererek, "Sektörümüzle ilgili en fazla ihracı gerçekleştirilen ürünler arasında 254 milyon 398 bin dolarla ilk sırayı makarna alırken 218 milyon 610 bin dolarla ikinci sırada buğday unu ve üçüncü sırada ise 155 milyon 15 bin dolarla bisküvi ve pastalık ürünler yer aldı. En fazla ihraç edilen ürünler arasında dördüncü sırada 148 milyon 961 bin dolarla bitkisel yağlar yer alırken bu ürünlerimizi sektörümüzle ilgili diğer ürünler takip etti." ifadelerini kullandı.

Güneydoğu'dan gerçekleştirilen ihracatta en fazla ihracatın Orta Doğu ülkelerine yapıldığına işaret eden Altunkaya, şunları kaydetti:

"2019'un ilk 7 ayında Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat bir önceki yıla oranla yüzde 16,9 düşüş göstererek 692 milyon 29 bin dolar olarak gerçekleşti. Orta Doğu ülkeleri önemli bir pazar ancak son yedi aylık süreçte bu ülkelere yönelik ihracatımızda önemli düşüş görülmekte. Yaşanan sorunların çözümü için çabalarımız devam etmekte olup özellikle Irak'la yaşadığımız sıkıntılar için hükümetimizin Irak hükümetiyle yakın temas içerisinde olacağına, yasaklama getirilen ürünlerimizin yeniden Irak pazarlarında yer bulmasının sağlanacağına inanıyoruz. Güneydoğu Anadolu için olduğu kadar ülkemiz içinde büyük bir pazar olan Irak'la sorunların hükümetler arasında masaya yatırılarak üst düzeyde çözülmesini bekliyoruz."

Altunkaya, en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke grupları arasında ikinci sırayı Afrika ülkelerinin aldığını, buraya yılın ilk 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 13,6'lık artışla 279 milyon 709 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu süreçte ABD'ye 75 milyon 367 bin dolar, Avrupa Birliği ülkelerine 32 milyon 241 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Ürün çeşitliliğimizle dünya pazarlarında birçok ülkede daha çok etkili olabilmek için çalışıyoruz. Asya ve Uzak Doğu ile diğer ülke gruplarına yönelik ihracatımızı attırabilmek için tanıtım çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



