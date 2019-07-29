Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar food istanbul RTA sason çilek TMB Yönetim Kurulu müzik endüstrisi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Mevduat arttı!
İstanbul'da fiyatlar arttı
İstanbul'da fiyatlar arttı
Salda Gölü'ne Millet Bahçesi ihalesinde 7 firma teklif verdi
Salda Gölü ihalesi
Buğdayın atası “siyez“de hasat başladı
Buğdayın atasında hasat
British Airways pilotları greve hazırlanıyor
Pilotlar greve hazırlanıyor

Orta Doğu'da koleksiyonların gözdesi Savatlı

- Sanatçı Sami Savatlı, Nev Mekan Sahil'de gerçekleştirdiği sergisinde de büyük ilgi gören 6 eşsiz parçayı sanatseverlerin beğenisine sundu

Orta Doğu'da koleksiyonların gözdesi Savatlı
banner17

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Sami Savatlı'nın çağdaş bir yorumla hayata geçirdiği ve hat sanatından ilham aldığı eserleri Orta Doğu'da büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Savatlı Mimarlık'tan yapılan açıklamaya göre, Sami Savatlı'nın renkleri ve işçiliğiyle göz dolduran yeni eserleri, Katarlı bir hayranının koleksiyonuna eklendi. Sanatçı, daha önce Suudi Kraliyet ailesinin de ilgisini çekerek sanat koleksiyonlarında yerini almıştı.

Savatlı, yeni koleksiyonunda yağlı boya, akrilik, mürekkep ve altını harmanlayıp 6 ayrı parçayı birleştirerek göz aldı. Geleneksel değerleri modernize ederek bugüne taşıyan sanatçı ve tasarımcı Sami Savatlı'nın yeni serisinden olan eserlerdeki yoğun işçilik ve detaylardaki zenginlik göze çarpıyor.

Sanat dalında adından sıkça söz ettiren Savatlı, Nev Mekan Sahil'de gerçekleştirdiği sergisinde de büyük ilgi gören 6 eşsiz parçayı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sanatçı, eserlerini Maçka'daki ofisinde sergilemeye devam ederken, aynı zamanda Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden misafirlerini ağırlayarak sanatını dünyaya duyuruyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Orta DoğuSami Savatlı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5