Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya Trabzon Rusya
Şeker ihracatına izin
Şeker ihracatına izin
Bahadır BAŞ yeniden aday!
Bahadır BAŞ yeniden aday!
Küresel piyasalar dalgalı
Küresel piyasalar dalgalı
Pastırma ve sucuğa zam!
Pastırma ve sucuğa zam!
5 yılda 45 bin başvuru
5 yılda 45 bin başvuru

"Orta gelir tuzağı sorununun aşılması gerekiyor"

- TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan: - "Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik büyümesi, orta gelir tuzağı sorununu aşmaktan geçiyor. Bu tuzağın aşılmasında bölgesel kalkınma ajanslarının yanı sıra bölgesel yatırım bankalarının kurulması, yerel ekonomik dinamiklerin yaratılmasına katkıda bulunacaktır"

banner17

MERSİN (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik büyümesi, orta gelir tuzağı sorununu aşmaktan geçiyor. Bu tuzağın aşılmasında bölgesel kalkınma ajanslarının yanı sıra bölgesel yatırım bankalarının kurulması, yerel ekonomik dinamiklerin yaratılmasına katkıda bulunacaktır." dedi.

TÜRKONFED ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) işbirliğinde, Çukurova Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (Çukurova SİFED) ile Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) ev sahipliğinde organize edilen "Kent-Bölge: Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu" tanıtım toplantısı bir otelde gerçekleştirildi.

Turan, toplantıda yaptığı konuşmada, demokrasi, ekonomi, kalkınma ve yerel yönetimler arasındaki değer zincirinin sürdürülebilirliğine odaklandıklarını anlattı.

Sürdürülebilir ekonomik büyümeye değinen Turan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik büyümesi, orta gelir tuzağı sorununu aşmaktan geçiyor. Bu tuzağın aşılmasında bölgesel kalkınma ajanslarının yanı sıra bölgesel yatırım bankalarının kurulması, yerel ekonomik dinamiklerin yaratılmasına katkıda bulunacaktır. Orta gelir tuzağından kurtulacak, kapsayıcı bir ekonomik büyüme dinamiğinin yakalanması hedefi, daha katılımcı ve kalıcı bir demokrasiye kavuşma hedefiyle örtüşmektedir."

Toplantıya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çukurova SİFED Başkanı Süleyman Sönmez ve MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin de katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
(TÜRKONFEDMersinTÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5