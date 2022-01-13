Orta Karadeniz'e Vakıf Katılım desteği

Vakıf Katılım ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında OKA üyeleri Vakıf Katılım’ın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek, ihtiyaç duydukları finansmana çok daha rahat ulaşabilecekler.

Vakıfların paylaşım kültürünü kamunun gücüyle birleştirerek katılım finans dünyasına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, KOBİ’lere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Vakıf Katılım ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokolle, KOBİ’lerimiz belirlenen sektörlerde ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilecek.

“KOBİ’lerin, desteğimize her zamankinden daha çok ihtiyacı var”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ”Ekonomik istikrarımızın teminatı olan KOBİ’lerimizin varlıklarını devam ettirebilmeleri için bizlere her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. Sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmenin, gelir dağılımında ve bölgeler arası gelişmişlik seviyesinde dengeyi yakalayabilmenin yolu KOBİ’lerin sürdürülebilir bir finansal sisteme sahip olmaları ile gerçekleşebilir. Bu bakış açısıyla ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ’lerimizin yanında oluyor, rahat bir nefes alması için var gücümüzle çalışıyor ve bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile imzaladığımız protokol de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu. 2022 yılı Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteği protokolüyle beraber turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ülke ekonomimizde stratejik öneme sahip olan turizm sektöründe, konaklama tesislerinin modernizasyonu ve dijital teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ile rekabet güçlerinin ve hizmet kalitesinin artırılması, konaklama tesislerinin hizmetlerinin çeşitlendirilmesi protokol kapsamında öncelikli hedeflerimizdendir. Turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerimize Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına özel geliştirdiğimiz finansman yöntemi olan ‘’Kar Payı Destekli Faizsiz Finansman Modeli’’ ile finansmana erişimlerini daha da kolaylaştıracağımız için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde KOBİ’lerimize olan desteğimizi sürdürecek, farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda tüm KOBİ’lerimizi şubelerimize bekliyoruz.” dedi.