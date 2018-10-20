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Orta Karadeniz için yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Orta Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların sabah saatlerinden itibaren Samsun çevreleri ile Ordu'nun batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji Genel...

Orta Karadeniz için yağış uyarısı
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ANKARA (AA) - Orta Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların sabah saatlerinden itibaren Samsun çevreleri ile Ordu'nun batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Orta Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların sabah saatlerinden itibaren Samsun çevreleri ile Ordu'nun batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışta, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara, dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji Genel MüdürlüğüOrta KaradenizYağış Uyarısı
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