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Ortadoğu'nun balığı Doğu Akdeniz'den

- Doğu Akdeniz'de kafes balıkçılığı yöntemiyle yapılan yıllık 3 bin 600 tonluk üretimin yaklaşık yüzde 80'i başta Lübnan ve Irak olmak üzere Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor - Karadan 3 mil açıktaki sularda kafeste yetiştirilen balıkların dış satımından 14 milyon dolara yakın gelir elde ediliyor - Arsuz Kaymakamı Musa Sarı: - "Akdeniz'in en kaliteli balıkları bu bölgeden çıkıyor ve yurt dışına gönderiliyor"

Ortadoğu'nun balığı Doğu Akdeniz'den
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HATAY (AA) - OZAN EFEOĞLU - Doğu Akdeniz'in mavi sularında kafes balıkçılığı yöntemiyle yetiştirilen çupra ve levrek cinsi balıkların ihracatından yılda 14 milyon dolara yakın gelir elde ediliyor.

Arsuz ve Samandağ ilçelerinde karadan 3 mil açıktaki sularda kafes balıkçılığı yöntemiyle yıllık 3 bin 600 ton balık üretiliyor.

Mavi sulara kurulan kafeslerde binbir emekle yaklaşık 10 ayda büyütülen ve daha sonra satışa sunulan balıkların yüzde 80'i başta Lübnan ve Irak olmak üzere Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arsuz'un turizm şehri olmasının yanında balıkçılıkta da adından söz ettirdiğini söyledi.

İlçede kafes balıkçılığının önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Sarı, "Akdeniz'in en kaliteli balıkları bu bölgeden çıkıyor ve yurt dışına gönderiliyor. Özellikle 2 tesisimizde çupra ve levrek üretimi yapılıyor. Biri 3 bin ton, diğeri yaklaşık 600 ton kapasitede üretim yapıyor. Arsuz hem doğal balıkçılığıyla hem de kafes balıkçılığıyla tüm misafirlerimiz için bir cazibe merkezi konumunda." ifadesini kullandı.

Sarı, bölgede balıkçılığın önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu, girişimcilere devlet desteği verildiğini de aktardı.

- "Ortadoğu'ya ihraç ettiğimiz balıklar çok beğeniliyor"

Yaklaşık 20 yıldır Arsuz'da kafes balıkçılığı yapan Mustafa Bozkuş da yılda ortalama 250 ton balık ihraç ettiklerini söyledi.

Üretimlerini artırarak Ortadoğu'nun yanı sıra Avrupa'da da lider konumda olan diğer Türk firmaları arasına girmeyi hedeflediklerini aktaran Bozkuş, ihracatlarının son 15 yılda sürekli arttığını belirtti.

Açık denizde zorlu hava şartlarıyla mücadele ederek üretimlerini sürdürdüklerini anlatan Bozkuş, şunları kaydetti:

"Yavru balıklarımızı İzmir ve Adana'dan bu bölgeye getiriyoruz. Yaklaşık 10 ay civarında bir üretim oluyor, balıklarımız 350-400 grama gelince pazarlamaya sunuyoruz. Ürettiğimiz balıkların büyük bir kısmını direkt Ortadoğu'ya ihraç ediyoruz. Burada balıklarımız çok beğeniliyor. Üretim sahamız çok verimli ve temiz. Birçok firmanın yaşadığı problemleri biz burada yaşamıyoruz balıklarımız bir nevi organik yetişiyor diyebilirim."

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