Ortadoğu’nun Merkezi Gaziantep Olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin İstanbul’da gazeteciler ile bir araya geldi.

Türkiye’nin en büyük 8’inci kenti olan Gaziantep’in Başkanı Şahin, özellikle yabancı yatırımcılar için Gaziantep’in çok önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çekerek, Ortadoğu’nun yeniden şekillenmesi esnasında herkesin bu pazarlara erişmek için birbiriyle rekabet edeceğinin altını çizdi. Şahin, “Bu ilelebet böyle gitmeyecek. Bölgemiz, özellikle Suriye ve Irak meselesi hal yoluna girdiği zaman, bölgenin ve Ortadoğu’nun fuar merkezi olacağız. Afrin yeniden yapılanırken, merkez Gaziantep olacak, Cerablus yeniden yapılanırken merkez Gaziantep olacak. Çünkü bu jeostratejik konum ve riskler yönetildiğinde büyük bir fırsata dönüşüyor” dedi.



Gaziantep İlk Kez Mipim’e Katılacak



Gaziantep Belediyesi,Her yıl mart ayında Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen, 25 bine yakın gayrimenkul profesyoneli ve dünyadaki bütün büyük oyuncuların ziyaret ettiği MIPIM Fuarı'na bu yıl ilk kez katılma kararı aldıklarını açıkladı. Bu yıl 13-16 Mart'ta gerçekleştirilecek MIPIM'e katılma sebeplerinin söylem ve eylem birliği oluşturmak olduğu üstünde duran Şahin, her konuda dünya ile aynı dili konuşamadıkları takdirde rekabeti yönetemeyeceklerini, başarıya ulaşamayacaklarını dolayısıyla hiç bir hedefe varamayacaklarını dile getirdi.

Şahin, “Gaziantep olarak özellikle kentsel dönüşüm projeleri ile adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Biz şehrimizi sadece kendimiz için değil, dünyadaki herkes için yaşanılır kılma noktasında çalışıyoruz. Bu nedenle dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM'e katılmak bizim için kaçınılmazdı. Hem dünyadaki trendleri görüp şehrimizi ona göre planlamak, hem de şehrimizi tanıtıp dünyadaki dev oyuncuları davet etmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.



Rakamlarla Gaziantep



- Türkiye’nin en büyük 8’inci şehri.

- Dünya’nın en rekabetçi 7’inci şehri.

- 1 Serbest bölge ve 5 Organize Sanayi Bölgesi’ni bünyesinde barındırıyor.

- Dünya Bankası İş Yapma Raporu’na göre Gaziantep’te 6,5 günde şirket kurulabiliyor.

- Gaziantep’te 1.300’ü aşkın yabancı firma faaliyet gösteriyor.

- Gaziantep son 15 yılda her yıl ortalama yüzde 7,1 büyüme yakaladı.

- Şehirdeki 3 üniversitede 60 bine yakın öğrenci okuyor.

- Gaziantep 2017 yılında 1,5 milyon turist ağırladı.

- 6,5 milyar doları aşkın ihracat ile tek başına 172 ülkeden daha fazla ihracat yapıyor.



erdem erat - gazetekonomi muhabiri

