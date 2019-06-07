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Örtü altı tarımda uzaktan kumandalı ilaçlama dönemi

- TAGEM tarafından, örtü altı tarımda bitki koruma ürünlerinin gereğinden fazla kullanımını ve operatörlerin bu ürünlere maruz kalmasını önlemek amacıyla uzaktan kumanda edilebilen otomatik püskürtücü prototip üretildi

Örtü altı tarımda uzaktan kumandalı ilaçlama dönemi
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM), örtü altı tarımda bitki koruma ürünlerinin gereğinden fazla kullanımını ve operatörlerin bu ürünlere maruz kalmasını önlemek amacıyla uzaktan kumanda edilebilen otomatik püskürtücü prototip geliştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, örtü altı tarımda bitki koruma ürünlerinin yüksek basınç ve hacimlerde kullanılması ilaçlama başarısını azaltabiliyor, operatörler de bu ürünlere maruz kalıyor. Bitki koruma ürünlerinin bilinçsiz kullanılması insan ve çevre sağlığını da olumsuz etkiliyor.

Bu durumun önüne geçmek için iki aşamalı proje hazırlayan TAGEM tarafından, ilk aşamada seralarda uzaktan kumanda edilebilen ve otomatik püskürtme yapabilen bir prototip üretildi.

Projenin ikinci aşamasını ise iz maddesi denemeleri oluşturdu. Denemeler prototipin başarılı olduğunu ortaya koydu.


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TAGEMTarım Ve Orman BakanlığıTarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü
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