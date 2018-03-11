Örtü altı üretim bereketi

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 10 yıllık dönemde örtü altı sebze ve meyve üretiminin yüzde 55,6'lık artışla 5 milyon 53 bin tondan 7 milyon 863 bin tona yükseldiğini bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, örtü altı üretim sayesinde piyasada birçok ürünün tezgahlarda sürekli bulunur hale geldiğini belirtti.

Özellikle sebzede geçen yıl itibarıyla 30 milyon 826 bin tona ulaşan üretimin yüzde 24'üne yakınının örtü altından karşılandığına işaret eden Bayraktar, bu oranın 2007'de yüzde 18,8 olduğunu hatırlattı.

Meyvelerde bile örtü altı üretimin payının 2007-2017 döneminde yüzde 1,6'dan yüzde 2,3'e yükseldiğine dikkati çeken Bayraktar, örtü altı meyve üretiminin bu süreçte yüzde 103,6 artışla 235 bin tondan 479 bin tona çıktığını, sebze üretiminin de yüzde 53,3 artarak 4 milyon 818 bin tondan 7 milyon 384 bin tona ulaştığını vurguladı.



Bayraktar, örtü altında en fazla domates üretildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Domates üretimi, toplam örtü altı üretimin yüzde 48,7'sini, sebze örtü altı üretiminin yüzde 51,9'unu karşılıyor. 2017 verilerine göre örtü altında 3 milyon 830 bin ton domates, 1 milyon 122 bin ton hıyar, 791 bin ton karpuz, 186 bin ton kavun, 395 bin ton sivri biber, 101 bin ton dolmalık biber, 345 bin ton patlıcan, 219 bin ton sakız kabak, 48 bin ton taze fasulye, 67 bin ton kıvırcık marul üretiliyor."



Meyvelerden muzda örtü altı üretimin 10 yıllık dönemde 135 bin tondan 322 bin tona, çilek üretiminin 100 bin tondan 155 bin tona çıktığının altını çizen Bayraktar, üretimi yapılan ürünler arasında kayısı, erik, nektarin şeftalinin de bulunduğunu ifade etti.

Bayraktar, örtü altında çok sayıda sebze ve meyve türünün yetiştirildiğini belirterek, "Öyle ki muzun yüzde 87'si, hıyarın yüzde 61'i, çarliston biberin yüzde 60'ı, sakız kabağın yüzde 49'u, sivri biberin yüzde 42'si, patlıcan ve çileğin yüzde 39'u, kıvırcık marulun yüzde 36'sı, domatesin yüzde 30'u örtü altından sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu dönemde Türkiye nüfusunun 10 milyon 224 bin 269 kişi artarak 70 milyon 586 bin 256'dan 80 milyon 810 bin 525'e çıktığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Nüfus 10 yıllık dönemde yüzde 14,5 arttı. Buna karşın örtü altı üretimde yüzde 55,6 artış yaşandı. Ortalama olarak, örtü altı üretiminde, kişi başına düşen sebze ve meyve miktarı 10 yıllık dönemde 71,6 kilogramdan 97,3 kilograma çıktı."