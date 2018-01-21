“Örtü altında“ 365 gün üretim

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, örtü altı yetiştiriciliğin, tarımda üretimi kesintisiz 365 güne çıkardığını belirterek, "2007'de 5 milyon tonu çok az geçen üretim, 2016'da yüzde 41,8 artışla 7 milyon 165 bin ton oldu." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, Türkiye'de örtü altı üretimin, ekolojik koşulların kısmen veya tamamen kontrol altına alınarak ürünlerin yetişme döneminin uzatılmasına ya da mevsimleri dışında yetiştirilmesine olanak sağladığını bildirdi.

Örtü altı yetiştiriciliğin 1940'lı yıllarda Antalya'da kurulan seralarla başladığını belirten Bayraktar, "Seracılık, 1960'lı yıllardan itibaren plastiğin örtü malzemesi olarak kullanılmaya başlanmasıyla hızlı bir gelişme dönemine girdi. 1960'ta 15 bin dekarın biraz üzerinde olan örtü altı tarım alanı, 1985'te yaklaşık 200 bin dekara, 2007'de 494 bin dekara, 2016'da 692 bin dekara ulaştı. 2007'de 5 milyon tonu çok az geçen üretim, 2016'da yüzde 41,8 artışla 7 milyon 165 bin ton oldu." bilgisini paylaştı.

Bayraktar, alan ve üretim artışında modern seraların kurulması, yayla seracılığının yaygınlaşması ve tarımda teknolojinin kullanılmasının etkili olduğuna işaret ederek, bugün üzüm, kayısı, şeftali, erik gibi türlerin de örtü altında yetiştirilebildiğine dikkati çekti.

- Örtü altı tarım alanının yüzde 78,5'i üç ilde

İklim koşullarının uygun olması nedeniyle örtü altı üretimin daha çok Akdeniz, Ege ve Marmara kıyı şeridinde yoğunlaştığını ifade eden Bayraktar, toplam 692 bin dekar örtü altı tarım alanının yüzde 38,8'inin Antalya'da, yüzde 24,2'sinin Mersin'de, yüzde 15,5'inin Adana'da olduğunu, toplam örtü altı tarım alanının yüzde 78,5'inin bu üç ilde bulunduğunu bildirdi.

Bayraktar, örtü altında yetiştirilen ürünlerin yüzde 94,1'ini sebzelerin, yüzde 5,9'unu meyvelerin oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"35 çeşit sebzenin yetiştirildiği örtü altında 6 milyon 743 bin ton sebze, 422 bin ton meyve üretilmiştir. Sebze üretiminin yüzde 53,6'sını domates, yüzde 16'sını hıyar, yüzde 10,4'ünü karpuz, yüzde 8,9'unu biber, yüzde 4,3'ünü de patlıcan oluşturmaktadır. Meyve üretiminde ise yüzde 59,7 ile muz, yüzde 39,8 ile çilek ilk sıralarda yer almaktadır. Ayrıca, üzüm, kayısı, erik ve şeftali üretimi de yapılmaktadır. Bugün ülkemizde 8 milyon 581 bin ton sofralık domatesin yüzde 42,1'i, 1 milyon 812 bin ton hıyarın yüzde 59,5'i, 3 milyon 929 bin ton karpuzun yüzde 17,9'u, 2 milyon 458 bin ton biberin yüzde 24,5'i örtü altında üretilmektedir."

- "Maliyetler düşürülmeli, rekabet gücü artırılmalı"

Sektöre verilen teşviklerle üretimde artış sağlandığını, kayıt altına alma ve izlenebilir üretim modeliyle kaliteli ve güvenilir ürünler elde edildiğini vurgulayan Bayraktar, "İşletme ve yatırım desteklerinin yanı sıra örtü altında iyi tarım uygulamaları, biyolojik ve biyoteknolojik mücadelenin desteklenmesi, bombus arısı desteği gibi teşviklerle günümüzde örtü altı tarım ülkemizde önemli bir yere gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, örtü altı yetiştiriciliğin daha da artırılması için maliyetlerin düşürülerek, işletmelerin rekabet gücünün artırılması gerektiğini bildirdi.

Sektörde mülkiyet sorununun da çözülmesi gerektiğine işaret eden Bayraktar, "Üretici, aile tipi küçük işletmelerin yaygınlığı nedeniyle serasına gereken yatırımı yapamamaktadır. Teknik şartların sağlanamaması, üreticilerimizin tarım sigortası yaptırmasına da engel teşkil etmektedir. Her ne kadar Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerince düşük faizli işletme ve yatırım kredisi kullandırılsa da işletmelerin yenilenmesinde ve modernizasyonunda arzu edilen seviyeye gelinememiştir. Mevcut seraların modernizasyonunun sağlanması için üreticiler daha fazla desteklenmelidir." ifadesini kullandı.