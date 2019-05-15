Oruç Reis Araştırma Gemisi için sismik operasyon ve işbaşı eğitimi hizmeti alınacak

ANKARA (AA) - Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünce, Oruç Reis Araştırma Gemisi 2B/3B Sismik Operasyon ve İşbaşı Eğitimi hizmet alımı "açık ihale" usulüyle ihale edilecek.

MTA'nın ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Oruç Reis Araştırma Gemisi 2B/3B Sismik Operasyon ve İşbaşı Eğitimi hizmet alımı ihalesi, 28 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.30'da MTA Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan ihalede, yerli istekliler lehine yüzde 15 fiyat avantajı uygulanacak.

İstekliler tekliflerini ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne elden veya posta yoluyla teslim edebilecek.

Teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek isteklilerin, tekliflerinin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olacak.