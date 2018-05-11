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OSB'lerde yeni dönem

- OSB'lerin iç ve dış kaynaklardan kullandıkları kredilere verilecek faiz desteğinde asgari yatırım tutarı, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için 500 bin lira, normal yörelerdeki yatırımlar için 700 bin lira ve gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlar için 900 bin lira olacak - OSB'lerin kuruluşunda sanayi odalarının yer alması zorunlu tutulurken, bu bölgelerdeki organlarının görev süresi 4 yıla çıkarıldı

OSB'lerde yeni dönem
ANKARA (AA) - Organize sanayi bölgelerinin (OSB) iç ve dış kaynaklardan kullandıkları kredilere verilecek faiz desteği belirlendi. Bu destekten yararlanabilmek için asgari yatırım tutarı, kalkınmada öncelikli yörelerdeki yatırımlar için 500 bin lira, normal yörelerdeki yatırımlar için 700 bin lira ve gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlar için 900 bin lira olacak.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, OSB'lerdeki katılımcılara verilen hizmetlerin daha kısa sürede hayata geçirilebilmesi amacıyla bu bölgelerin tüm faaliyetlerine kredi verilebilecek. OSB'lerin iç ve dış kaynaklardan kullandıkları krediler için de kredi faiz desteği sağlanacak. Destek için asgari yatırım tutarları, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için 500 bin lira, normal yörelerde yapılacak yatırımlar için 700 bin lira ve gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlar için 900 bin lira olarak tespit edildi.
Yönetmelikle OSB'lerin kuruluş, yapım ve işletilmesiyle ilgili usul ve esaslarda da değişiklik yapıldı. OSB'lerin kuruluş aşamasında kurum ve kuruluşların katılma payı yatırması, sanayi odalarının kuruluşta bulunması zorunlu hale getirildi.

- Görev süreleri 4 yıl olacak

OSB'lerin yanı sıra Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşuna (OSBÜK) ilişkin hükümlerde de değişikliğe gidildi. OSB ve OSBÜK organlarının görev süresi 4 yıla çıkarıldı. OSB katılımcılarının müteşebbis heyete dahil olmalarına imkan sağlandı. Huzur hakkı ödemelerine ilişkin esaslar belirlendi.
Düzenlemeyle OSB'lerin, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin bakanlık kredisiyle desteklenmesi kararlaştırıldı.

OSB'ler tarafından kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) aracılığıyla bu bölgelerde katılımcılara üst yapılı/üst yapısız parsel satılması, kiralanması imkanı verildi.

Söz konusu bölgelerde bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi kapsamında bilgi ve belgeler elektronik ortamda bakanlığa gönderilebilecek.
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