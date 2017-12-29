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OSB Yer Seçimi Yönetmeliği değişti

- OSB yer seçimi taleplerinde, il özel idaresi ile belediyelerin olumlu görüşünün alınması, sayısal koordinatlarının belirlenmesi ve havadan görüntülenmesi şartı getirildi

OSB Yer Seçimi Yönetmeliği değişti

ANKARA (AA) - Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yer seçimi talebi için, il özel idaresi ile belediyelerin olumlu görüşünün alınması, sayısal koordinatlarının belirlenmesi ve havadan görüntülenmeleri şartı getirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce, yatırımcı ön talep formlarını da içeren OSB bilgilendirme raporunun hazırlanarak valilik uygun görüşü ile yer seçimi talebinin iletilmesi üzerine Bakanlık tarafından ön değerlendirme yapılacak.

Yer seçimi talebinde önerilen alan için, il özel idaresinin, belediye sınırları veya mücavir alan sınırları içerisinde olması halinde ilgili belediye/belediyelerin olumlu görüşünün alınması, sayısal koordinatların belirlenmesi ve havadan görüntülerin alınması gerekecek.

Yer seçimi komisyonunda oy birliği sağlanamaması durumunda nihai karar Bakanlıkça verilecek.

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