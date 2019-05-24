Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Ender emekli enerji Bursa food istanbul
TSKB’ye yeni atama
TSKB’ye yeni atama
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
“Temiz bir dünya için 'Denizi Şansa Bırakma' diyoruz“
'Denizi Şansa Bırakma'
8 bin çiftçi icralık!
8 bin çiftçi icralık!
TÜBA'da devir teslim
TÜBA'da devir teslim

"OSB'ler aynı zamanda birer lojistik merkezidir"

- Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: - "Artık sanayi bölgeleri kendi başlarına sadece üretim merkezi değil aynı zamanda birer lojistik merkezidir. Yeni çalışmamızda aşağı yukarı yüzde 10'unu, içinde lojistik merkez yapılabilir hale getirmek istiyoruz"

banner17

YALOVA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, artık sanayi bölgelerinin sadece üretim merkezi değil aynı zamanda birer lojistik merkezi olduğunu, yeni bir çalışmayla bazı OSB'leri lojistik merkez yapılabilir hale getireceklerini ifade etti.

Büyükdede, Yalova programı kapsamında Vali Muammer Erol'u ziyaret etti, Çiftlikköy ilçesinde yapılması planlanan Avrasya Giyim İhtisas OSB, Yalova İMES Makine İhtisas OSB, Gemi İhtisas OSB, Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB ve Çiçekçilik OSB'lerinin kurulacağı alanları ziyaret etti.

Avrasya Giyim İhtisas OSB'nin şantiyesini ziyaret eden Büyükdede, bir otelde düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Koordinasyon İşbirliği 3. Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

OSB temsilcilerinin konuşmalarının ardından söz alan Büyükdede, son yönetmeliklerle OSB'lerde iyileştirmeler yaptıklarını, son dönemde lojistik konusunda ağırlık verdiklerini aktardı.

Büyükdede, şöyle konuştu:

"Artık sanayi bölgeleri sadece üretim merkezi değil aynı zamanda birer lojistik merkezidir. Yeni çalışmamızda aşağı yukarı yüzde 10'unu içinde lojistik merkez yapılabilir hale getirmek istiyoruz. OSB'lerin içinde de gümrüklü lojistiklere ihtiyaç var. Dün lojistik toplantımız vardı. 6 bakan yardımcısı olarak görevdeyiz. Bunu Ulaştırma Bakan Yardımcımız götürüyor. Orada şu anda Türkiye'nin lojistiğini planlıyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Erol, Büyükdede’ye plaket takdim etti.

Toplantıda OSB’lerin yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Lojistik MerkezOSB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5