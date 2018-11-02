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OSB'lerdeki boş parseller yatırıma kazandırılacak

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "(OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi) Amacımız, OSB’lerdeki boş parselleri yatırıma hızlı bir şekilde kazandırarak üretim ve istihdamı etkin şekilde artırmak"

OSB'lerdeki boş parseller yatırıma kazandırılacak
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ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bedelsiz arsa tahsisiyle organize sanayi bölgelerindeki (OSB) boş parselleri yatırıma hızlı bir şekilde kazandırarak üretimi ve istihdamı artıracaklarını bildirdi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla OSB'lerde kısmen ya da tamamen bedelsiz arsa tahsisinin kapsamının genişletildiğini belirtti.

Söz konusu kararla, ekonomiye yönelik saldırıların ardından ilan ettikleri destek ve önlem paketinin bir maddesini daha hayata geçirdiklerini vurgulayan Varank, "Amacımız, OSB’lerdeki boş parselleri yatırıma hızlı bir şekilde kazandırarak üretim ve istihdamı etkin şekilde artırmak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Mustafa VarankOSBResmi GazeteTwitter
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