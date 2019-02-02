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OSB'lere ilişkin düzenlemeler

- OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü: - "(Organize sanayi bölgelerine ilişkin yeni yönetmelikler) Bu düzenleme, OSB'lerimizin ortalama yüzde 74 doluluk oranının artmasında ve sanayi üretiminin güçlenmesinde çok kritik bir adım olacak"

OSB'lere ilişkin düzenlemeler
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KONYA (AA) - Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği" ve "Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği"nin, OSB'lerin ortalama yüzde 74 doluluk oranının artmasında ve sanayi üretiminin güçlenmesinde çok kritik bir adım olacağını bildirdi.

Kütükcü, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ile Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği'nin OSB'lerin yatırım avantajlarını artıracağını belirtti.

İlgili yönetmeliklerin Türkiye'nin sanayi üretimini güçlendireceğini vurgulayan Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.

Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin her metrekaresinin Türk sanayisinin geleceği için kritik öneme sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yeni OSB Uygulama Yönetmeliğine göre, OSB'lerimizde, yatırımcılarımızın arsa tahsis başvuruları 30 gün içinde neticelendirilecek. Yatırımcı reddedilirse 15 gün içinde gerekçeli karar hem yatırımcıya hem de Bakanlığa bildirilecek. Böylece ne OSB'miz ne de yatırımcımız zaman kaybedecek. Bu düzenleme OSB'lerimizin şu anda ortalama yüzde 74 doluluk oranının artmasında ve sanayi üretiminin güçlenmesinde çok kritik bir adım olacaktır. OSB'lerde yapı ruhsatını almış olup belirtilen sürede iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılar için uzatma süreleri yeniden başlatıldı. Bu düzenleme de OSB'lerde arsa tahsis hakkı kazanmış ancak mevcut ekonomik şartlardan dolayı yatırımını yapamamış, çalışma ruhsatını alamamış sanayicilerimiz için çok kıymetli. Ayrıca 1 Nisan 2002'de yayımlanan ve bugüne kadar birçok kez değişikliğe gidilen OSB Uygulama Yönetmeliği maddelerinin sadeleştirilerek, bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi de son derece olumludur."

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Memiş KütükcüOSBÜK
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