OSB’lerin enerji sorununu dile getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bedri Serter, Enerji Piyasası Kanun düzenlemesi hakkında TBMM’de söz alarak sanayicinin beklentilerini dile getirdi. Öngörülebilir, düşük ve çevreci bir enerji maliyeti beklentisi içinde olan sanayicilerin sesinin duyulmadığını söyleyen CHP’li vekil Serter, “OSB’lerin sesi olarak burada size sesleniyorum, gelin enerji fiyatlandırmalarını sanayicilerin içinde olduğu çalışma komisyonları belirlesin” dedi.

Sanayinin en temel ve stratejik girdisinin enerji olduğunu hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, “Üretilen ürünün maliyetinde elektrik fiyatlarının etkisi çok yüksektir. Bu nedenle sanayicinin şu anda önündeki en acil problem dövize dayalı olarak belirlenen ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması adı altında alınan YEKDEM bedeli ve buna bağlı olarak da öngörülemez elektrik faturalarıdır” dedi. Sanayici bir gün sonra kullanacağı elektriğin fiyatını bilemediğini söyleyen CHP’li vekil Serter, “Sanayici döviz dalgalanmaları içinde fiyat öngörüsü yapamamakta ve değişken bir elektrik borsasında gözleri bağlı, karanlıkta, dünya ile rekabet etmeye çalışmaktadır” diye konuştu.

“Konuştuğumuz kanunun bir maddesinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları bedelinin Türk lirası olarak alınması noktasında bir düzenleme öngörülmektedir, ama biz size “günaydın” diyoruz! Çünkü sanayici, sizlerin yıllardır ihalelerde dövize endeksli rakamlarla garantilerini verdiğiniz projelerin bedellerini ödüyor zaten” diyerek konuşmasına devam eden Serter, “Pandemi döneminde de, Nisan ve Mayıs aylarında elektrik tüketimi yüzde 25’e kadar azalan sanayicilerin enerji maliyetleri yüzde 36 oranında artmış ve sanayicimiz artık isyan noktasındadır” dedi.

“OSB’lerin sesini duyun”

Daha önce organize sanayi bölgelerine kendi enerjilerini üretmeleri için izin verildiğini, ancak yıllar önce aynı bugün yenilenebilir enerji diye konuşanların, “kömürü terk edin, doğalgaz ile elektrik üretelim” dediklerini hatırlatan Serter, “Buna kulak veren Organize Sanayi Bölgelerinin yöneticileri, doğalgaz çevrim santralleri kurarak, elektrik üretmeye başlamış, daha sonra bu santraller döviz fiyatlarına kurban gitmiş ve kapanmaları kaçınılmaz olmuştur” dedi.

Bu durumun yenilenebilir enerji için de tekrar etmesi durumunda çevre dostu OSB’ler kurmayı istemenin pek mümkün olmadığını belirten Serter, “Ancak koşulları değiştirirsek, bu mümkün olabilir. Gelin, ‘Derdimiz devlete elektrik satmak değil, derdimiz sanayicimizin tüketirken yarınını da göreceği ve çevreci bir enerji üretim ve tüketim sistemini oluşturmak’ diyen OSB’lerin sesini duyalım” dedi.

“OSB’lere mevzuat engel”

‘Organize Sanayi Bölgeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı mı?’ sorusunun hemen dillendirildiğini söyleyen Serter, bu konudaki algının da yanlış olduğunu vurguladı. Bir sanayici olarak bu soruya bir kez daha cevap vermek istediğini vurgulayan Serter sözlerine şöyle devam etti:

“Organize Sanayi Bölgeleri bugün lisanssız olarak güneş ve rüzgar enerjisinden ürettikleri enerjiyi, sadece sanayicisinin ihtiyacını karşılayabilmek için, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak ve lisanslı olarak üretmeyi talep etmekte, fakat mevzuat buna engel. Neden engel? Çünkü lisanslı olarak enerji üretebilmeleri için ilgili mevzuat gereği yarışmalara ve ihalelere girmeleri şart! Yani bir ticaret kuruluşu gibi elektrik üreteceğim dedikleri an yarışa sürükleniyorlar! Ve sözde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını kullanarak kendi ekosistemlerini kursunlar diye desteklenecekleri söylenen Organize Sanayi Bölgelerimiz, kömür ve doğalgaz kullanarak elektrik üretmeye mahkum ediliyorlar!”

“Yetkiyi saraya vermenin izahı yok”

Kanunun 15.maddesinde de Yenilenebilir Enerji Kaynakları belgeli üretim tesisleri ve lisanssız üretim tesisleri için verilecek yerli katkı fiyatları, fiyat güncellemeleri yetkisinin de Cumhurbaşkanına verildiğine dikkat çeken Serter, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yani Saray’daki danışmanların ve elektrik piyasasına hakim yandaş lobilerin borusu ötecek, sanayici bitecek. Yetkiyi saraya vermenin izahı yok. Gelin bundan vazgeçin! Ve bu fiyatlamaları esas üretimi yapan sanayicilerin de içinde olduğu çalışma komisyonları ile belirleyelim. Ayrıca, OSB’lerin lisanslı enerji üretimine geçmesini sağlama yoluyla da bu maddede geçen “yerli katkı fiyatı”ndan faydalanmalarını sağlayalım, sanayicilerimize nefes olalım!”