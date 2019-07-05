OSBÜK 17. Olağan Genel Kurulu

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üst üste açıklanan kredi destek paketlerinden üyelerinin yüzde 57'sinin faydalandığını bildirdi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 17'nci Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, organize sanayi bölgelerinin (OSB) Türkiye'nin sanayileşmesini ve sanayinin Anadolu'ya yayılmasını sağladığını söyledi.

Türkiye'nin dünyaya model olduğu en önemli projelerin başında OSB'lerin geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, ülkenin Çin ile İtalya arasında en büyük sanayi ve üretim devi haline gelirken bunda söz konusu bölgelerin yadsınamaz katkısının bulunduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Doğu Asya'daki OSB modelinden örnekler vererek, Türkiye'nin OSB modelini geliştirmeye devam edilmesi gerektiğini anlattı.

Kurumsal bir yapıya kavuşan OSBÜK ile sorunların çözümüne katkıda bulunduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Üretim reform paketinde hükümetimizle birlikte çalıştık. Böylelikle sanayicinin üzerinden her yıl ödediğimiz 1 milyar liralık yük kalktı." dedi.

Hisarcıklıoğlu, son 1 senede hızla artan enerji fiyatları, kredi faizleri, teminat mektubu komisyonları, iç piyasa ve tahsilat ödeme sıkıntıları gibi sorunları OSBÜK ile hükümete aktardıklarına dikkati çekti.

Yapılan çalışmaların verdiği sonuçlara değinen Hisarcıklıoğlu, "Üst üste açıklanan kredi destek paketlerinden üyelerimizin yüzde 57'si istifade etti. Destek paketleri, yeni istihdam için ilave teşvikler, devlet destekli ticari alacak sigortası devreye girdi." diye konuştu.

- "Sanayi bölgeleri için yeni model zamanı"

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yeni ve daha yüksek katma değer üreten bir sanayileşme modelinin peşinde olduklarını söyledi.

Kütükcü, "Daha sürdürülebilir, daha fazla refah üreten bir büyüme modeli için buna ihtiyacımız var. Yarım asırdan fazladır bu ülkenin planlı sanayileşmesine hizmet eden, Türkiye'nin en başarılı üretim rejimi haline gelen, gururumuz olan organize sanayi bölgelerimiz için de artık yeni modeller, yeni başlangıçlar zamanı." ifadesini kullandı.

Yeni nesil OSB'leri sanayicilere sadece altyapı ve arazi hizmetleri sağlayan yapılar olmaktan çıkaracaklarını vurgulayan Kütükcü, buraları sanayicinin ortak sorunlarına, ortak hizmetler üreten merkezler haline getireceklerini bildirdi.

Kütükcü, OSBÜK olarak kurumsal kapasitesini tamamlayamamış OSB'lere hukuk ve mevzuat konuları başta olmak üzere, proje yönetimi ve finansal planlama gibi alanlarda da teknik destek sağlayacaklarını dile getirdi.

OSBÜK'te mevzuat, elektrik, doğal gaz, imar, mesleki eğitim ve çevre gibi 13 ayrı teknik çalışma komisyonu bulunduğunu aktaran Kütükcü, şunları kaydetti:

"OSB'lerin aidatlarının doluluk oranları, metrekare büyüklükleri gibi 3-4 farklı parametreyle değerlendirildiği, faal olmayan OSB'lerimizi rahatlatacak yeni bir aidat hesaplaması üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışmayı 2019 bitmeden tamamlamayı planlıyoruz. Böylece aidat konusunu, kalıcı, adil ve camiamıza etkin hizmet üretebilecek bir yapıya kavuşturmuş olacağız."