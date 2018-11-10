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OSBÜK'ten “kısa çalışma ödeneği“ açıklaması

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, "Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili yönetmelik değişikliği, iş dünyasını ve istihdam piyasasını rahatlatacak kritik bir adım" dedi.

OSBÜK'ten “kısa çalışma ödeneği“ açıklaması
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ANKARA (AA) - Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, kısa çalışma ödeneğiyle ilgili yönetmelik değişikliğinin iş dünyasını ve istihdam piyasasını rahatlatacak kritik bir adım olduğunu belirterek, "Bu tür pozitif düzenlemeler iş dünyasının, iş gücü piyasasının, dolayısıyla da Türkiye’nin üretim motivasyonunu artıracaktır" ifadesini kullandı.
Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı da olan Kütükcü, yazılı açıklamasında, iş dünyasının istihdam başta olmak üzere pek çok alanda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Ülke olarak zor bir ekonomik dönemden geçiyoruz. Elbette ki bu dönemi milletçe göğüsleyerek, daha güçlü yarınlara ulaşacağız. Küresel piyasalardaki daralma ve kendi ekonomimizdeki yavaşlamadan dolayı işletmelerimizin daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde, iş dünyamızın öncelikli taleplerini hazırladığımız raporlarla ilgili kurum ve bakanlıklara ilettik." değerlendirmesinde bulundu.
Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili düzenlemenin de hayata geçirilmesi gereken talepleri arasında yer aldığına değinen Kütükcü, bunun istihdamın devamlılığını sağlamak ve işletmelerin istihdam yükünü azaltmak için çok kritik olduğunu vurguladı. Bu tür pozitif düzenlemelerin iş dünyasının, iş gücü piyasasının, dolayısıyla da Türkiye'nin üretim motivasyonunu artıracağının altını çizen Kütükcü, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere düzenlemede emeği geçen herkese iş dünyası adına teşekkür etti.

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OSBÜKMemiş KütükcüKısa çalışma ödeneği
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