OSD, OICA'nın 100. yılında Türkiye'yi Paris'te temsil etti

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Uluslararası Otomotiv Sanayicileri Birliğinin (OICA) Paris'teki 100. yıl kutlamalarına katıldı.

OSD'den yapılan açıklamaya göre, OICA'nın 100. yılı, Paris'te düzenlenen törenle kutlandı.

Türk otomotiv sanayisini uluslararası seviyede temsil eden ve OICA üyesi olan OSD, kutlamalar kapsamında beraberindeki heyetle temaslarda bulundu.

Türk heyetinde; Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin de yer aldı.





- OICA'nın yeni başkanı Christian Peugeot oldu





Verilen bilgiye göre, mevcut OICA Başkanı Matthias Wissmann, OICA’nın 100. yılında görevi Christian Peugeot’a devretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wissmann, otomotiv endüstrisinin dönüşüm geçirdiğini ve politika kararlarının teknolojiden bağımsız bir yaklaşımla verilmesi gerektiğini belirterek, "elektrikli araç" ifadesinin, yerini artık "temiz araçlar" ifadesine bırakması gerektiğini vurguladı.

OSD Genel Sekreteri Osman Sever, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Paris’te yapılan konuşmalarda, değişen otomotiv ekosistemiyle ilgili değerli mesajlar verildiğini aktardı.

Yeni teknolojilerin Türkiye'ye kazandırılması konusunda acil girişimlerde bulunulmasının önemine dikkati çeken Sever, yeni yatırım çekmek kadar mevcut yatırımların korunması ve yatırım ortamının yeni koşullara uygun olarak başarılı bir şekilde dönüştürülmesinin de ülke gündemi olması gerektiğini vurguladı.