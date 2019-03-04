Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin ekonomi dünya Bursa
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı

OSD, OICA'nın 100. yılında Türkiye'yi Paris'te temsil etti

- OSD Genel Sekreteri Osman Sever: - "Paris'te yapılan konuşmalarda, değişen otomotiv ekosistemiyle ilgili değerli mesajlar verildi"

OSD, OICA'nın 100. yılında Türkiye'yi Paris'te temsil etti
banner17

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Uluslararası Otomotiv Sanayicileri Birliğinin (OICA) Paris'teki 100. yıl kutlamalarına katıldı.

OSD'den yapılan açıklamaya göre, OICA'nın 100. yılı, Paris'te düzenlenen törenle kutlandı.

Türk otomotiv sanayisini uluslararası seviyede temsil eden ve OICA üyesi olan OSD, kutlamalar kapsamında beraberindeki heyetle temaslarda bulundu.

Türk heyetinde; Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin de yer aldı.


- OICA'nın yeni başkanı Christian Peugeot oldu


Verilen bilgiye göre, mevcut OICA Başkanı Matthias Wissmann, OICA’nın 100. yılında görevi Christian Peugeot’a devretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wissmann, otomotiv endüstrisinin dönüşüm geçirdiğini ve politika kararlarının teknolojiden bağımsız bir yaklaşımla verilmesi gerektiğini belirterek, "elektrikli araç" ifadesinin, yerini artık "temiz araçlar" ifadesine bırakması gerektiğini vurguladı.

OSD Genel Sekreteri Osman Sever, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Paris’te yapılan konuşmalarda, değişen otomotiv ekosistemiyle ilgili değerli mesajlar verildiğini aktardı.

Yeni teknolojilerin Türkiye'ye kazandırılması konusunda acil girişimlerde bulunulmasının önemine dikkati çeken Sever, yeni yatırım çekmek kadar mevcut yatırımların korunması ve yatırım ortamının yeni koşullara uygun olarak başarılı bir şekilde dönüştürülmesinin de ülke gündemi olması gerektiğini vurguladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)Uluslararası Otomotiv Sanayicileri Birliğinin (OICA)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5