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OSİAD, KOSGEB desteğinden memnun

- OSİAD Başkanı Ahmet Kurt: - "Mentorlük ya da sanayi yoldaşlığı diyebileceğimiz bir sistemi teşvik etmek, KOBİ'leri, dolayısıyla ekonomiyi geliştirecektir"

OSİAD, KOSGEB desteğinden memnun
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ANKARA (AA) - OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) Başkanı Ahmet Kurt, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ), diğer işletmelerle iş birliği yapmaları halinde verilecek teşviklerin 10 milyon liraya yükseltilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Mentorlük ya da sanayi yoldaşlığı diyebileceğimiz bir sistemi teşvik etmek, KOBİ'leri, dolayısıyla ekonomiyi geliştirecektir." ifadesini kullandı.

Kurt, yazılı açıklamasında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) bu yıl KOBİ'lere vereceği destekleri değerlendirdi.

KOSGEB İşbirliği Destek Programı'nı önemsediklerini belirten Kurt, KOBİ'lerin teknoloji, finansmana erişim, ürün ticarileştirme, markalaşma, uluslararası pazarlara açılım gibi sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

Kurt, söz konusu programın KOBİ'lerin vizyonunu genişletecek imkanlar sunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bilgi ve teknoloji bakımından daha kapasiteli olanla profili düşük firma arasındaki karşılıklı öğrenme sürecinin maddi destekle teşvik edilmesi, nitelikli sanayinin önünü açacaktır. Teknoloji düzeyi yüksek KOBİ'lere, diğer işletmelerle iş birliği yapması halinde verilecek teşviklerin 10 milyon liraya yükseltilmesini memnuniyetle karşılıyorum. Mentorlük ya da sanayi yoldaşlığı diyebileceğimiz bir sistemi teşvik etmek, KOBİ'leri, dolayısıyla ekonomiyi geliştirecektir."

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