Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya EWE 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“

OSİAD'dan belediyelere "yerli malı kullanın" çağrısı

- OSTİM Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci: - "Şehrimizi yönetecek başkanlarımız, başta OSTİM olmak üzere tüm organize sanayi bölgelerinin, Ankara'da yapılan ürünlerin farkında olmalı ve onları tercih etmelidir"

OSİAD'dan belediyelere
banner17

ANKARA (AA) - OSTİM Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, yeni seçilen belediye başkanlarına yerli malı kullanma çağrısında bulunarak, "Şehrimizi yönetecek başkanlarımız, başta OSTİM olmak üzere tüm organize sanayi bölgelerinin, Ankara'da yapılan ürünlerin farkında olmalı ve onları tercih etmelidir." ifadesini kullandı.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sürecinin geride kaldığını ve artık geleceğe bakılması gerektiğini belirtti.

Ankara'nın sahip olduğu potansiyelin tam olarak değerlendirilemediğine dikkati çeken Ekinci, 13 organize sanayi bölgesi, teknokentleri, araştırma merkezleri, üniversiteleriyle en nitelikli iş gücüne sahip kentler arasında bulunan başkentten 6 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını ve Türkiye'deki yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 20'sinin burada üretildiğini aktardı.

Süleyman Ekinci, OSTİM'de yürütülen kümelenme çalışmalarının sadece Ankara'nın değil, tüm ülkenin ekonomisine değer katacak ölçüde ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Yerel yönetimlerin en büyük alım yapan kamu kuruluşları olduğuna işaret eden Ekinci, yeni seçilen belediye başkanlarına "Yerli malı kullanın, Ankara kazansın, ülke kazansın." çağrısında bulundu.

Kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin kendi üreticisinden mal ve hizmet alımı yapmasının, öz kaynakların ülke içinde kalmasını sağladığı gibi sanayinin gelişmesine de katkı vereceğinin altını çizen Ekinci, şunları kaydetti:

"Hepimiz, el birliğiyle şehrimizin kalkınması, zenginleşmesi için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Şehrimizi yönetecek başkanlarımız, başta OSTİM olmak üzere tüm organize sanayi bölgelerinin, Ankara'da yapılan ürünlerin farkında olmalı ve onları tercih etmelidir."

Ekinci, belediyelerden, Ankara ekonomisinin geliştirilmesi konusunda bir rota belirlemek üzere, başta akademik çevrelerle Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odası gibi kuruluşlar olmak üzere kendileriyle toplantı yapılmasını talep etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BelediyeOSİAD Başkanı Süleyman EkinciOSTİMOstim Sanayici Ve İşinsanları Derneği (OSİAD)Yerli Malı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5