OSİAD'dan belediyelere

ANKARA (AA) - OSTİM Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, yeni seçilen belediye başkanlarına yerli malı kullanma çağrısında bulunarak, "Şehrimizi yönetecek başkanlarımız, başta OSTİM olmak üzere tüm organize sanayi bölgelerinin, Ankara'da yapılan ürünlerin farkında olmalı ve onları tercih etmelidir." ifadesini kullandı.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sürecinin geride kaldığını ve artık geleceğe bakılması gerektiğini belirtti.

Ankara'nın sahip olduğu potansiyelin tam olarak değerlendirilemediğine dikkati çeken Ekinci, 13 organize sanayi bölgesi, teknokentleri, araştırma merkezleri, üniversiteleriyle en nitelikli iş gücüne sahip kentler arasında bulunan başkentten 6 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını ve Türkiye'deki yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 20'sinin burada üretildiğini aktardı.

Süleyman Ekinci, OSTİM'de yürütülen kümelenme çalışmalarının sadece Ankara'nın değil, tüm ülkenin ekonomisine değer katacak ölçüde ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Yerel yönetimlerin en büyük alım yapan kamu kuruluşları olduğuna işaret eden Ekinci, yeni seçilen belediye başkanlarına "Yerli malı kullanın, Ankara kazansın, ülke kazansın." çağrısında bulundu.

Kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin kendi üreticisinden mal ve hizmet alımı yapmasının, öz kaynakların ülke içinde kalmasını sağladığı gibi sanayinin gelişmesine de katkı vereceğinin altını çizen Ekinci, şunları kaydetti:

"Hepimiz, el birliğiyle şehrimizin kalkınması, zenginleşmesi için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Şehrimizi yönetecek başkanlarımız, başta OSTİM olmak üzere tüm organize sanayi bölgelerinin, Ankara'da yapılan ürünlerin farkında olmalı ve onları tercih etmelidir."

Ekinci, belediyelerden, Ankara ekonomisinin geliştirilmesi konusunda bir rota belirlemek üzere, başta akademik çevrelerle Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odası gibi kuruluşlar olmak üzere kendileriyle toplantı yapılmasını talep etti.