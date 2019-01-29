Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon mersin Bursa dünya
6 modelini sergileyecek
6 modelini sergileyecek
En çok o satıldı
En çok o satıldı
Panei satacak
Lübnan'a panei satacak
Dünya Ekonomisi 2019’u Yumuşak İnişle Tamamlayacak
Euler Hermes o raporu açıkladı!
RAV4 yenilendi
RAV4 yenilendi

Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı iddiaları

- Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ Üst Yöneticisi Yavuz Batum: - "Ortaklarımız uygun bulduğu takdirde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceklerdir" - "Bu amaçla, görevli şirketimiz, şirketimize danışmanlık yapacak deneyimli uluslararası banka/finans kuruluşu seçimi için girişimlere başlamıştır"

Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı iddiaları
banner17

ANKARA (AA) - Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ Üst Yöneticisi Yavuz Batum, Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı iddialarına ilişkin, ortakların, uygun bulduğu takdirde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceğini belirterek, "Bu amaçla, görevli şirketimiz, şirketimize danışmanlık yapacak deneyimli uluslararası banka/finans kuruluşu seçimi için girişimlere başlamıştır." ifadesini kullandı.

Batum, yazılı açıklamasında, Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı yönünde medyada yer alan haberlere ilişkin kamuoyunun ilk elden doğru bilgilendirilmesinin uygun görüldüğünü bildirdi.

Gebze-Orhangazi-İzmir Projesi yapımının bu yıl içinde tamamlanacağına dikkati çeken Batum, şunları kaydetti:

"Yap-işlet-devret projelerinde, görevli şirketlerin, projelerin yapımı tamamlanıp tümüyle işletmeye açılmasından sonra hisselerinin belli bir bölümünü yatırımcı kuruluşlara satarak ortaklık yapısını güçlendirmeleri çok uygulanan bir sistemdir.

Bu büyüklükteki bir projede hisse satışı uzun zaman gerektiren bir süreçtir. İlk aşama, projemizin uluslararası finans piyasalarında değerini tespit etmek ve potansiyel alıcıları belirlemektir. Bunun akabinde, ortaklarımız uygun bulduğu takdirde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceklerdir. Bu amaçla, görevli şirketimiz, şirketimize danışmanlık yapacak deneyimli uluslararası banka/finans kuruluşu seçimi için girişimlere başlamıştır."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Osmangazi KöprüsüOtoyol Yatırım Ve İşletme AŞ Üst Yöneticisi Yavuz Batum
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1