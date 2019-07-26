Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi engelleri aşıyor

İSTANBUL (AA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörlüğü, engelli personellerinin kullanması için rektörlük ve kütüphane binasında iki adet özel otopark yaptı.



OKÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite bünyesinde çalışan engelli personellerin görev yerlerine daha rahat ulaşılabilmesi amacıyla bir engeli daha ortadan kaldırdı.

Üniversite Rektörlüğü, engelli personellerinin kullanması için rektörlük ve kütüphane binasında iki adet özel otopark yaptı. Rektörlük, daha önce iki adet akülü tekerlekli sandalye alıp engelli personellerin kullanımına sunmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Murat Türk, "Personellerimizin çalışma şartlarını kolaylaştırmak adına OKÜ olarak her zaman çalışacağız." ifadesini kullandı.

Açıklamada, yapılan çalışmadan yararlanan personelin Türk'e ve emeği geçenlere teşekkür ettikleri bildirildi.