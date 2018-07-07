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Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: - "TOBB ve oda-borsa camiası olarak bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen soruşturmayı yakından takip ediyoruz"

Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı

ANKARA (AA) - Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Devrim Murat Aksoy ve Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'a yapılan silahlı saldırının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) lanetlendiği, olaya ilişkin soruşturmanın yakından takip edildiği bildirildi.

TOBB'dan yapılan açıklamada, Osmaniye TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un yaşamını yitirdiği, Osmaniye TSO Başkanı Devrim Murat Aksoy'un yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, olayın yaşandığı gün Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı STK'larıyla birlikte Osmaniye'ye gittiğinin anımsatıldığı açıklamada, makamında ziyaret edilen Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan saldırıya ilişkin bilgi alındığı bildirildi.

Açıklamada, Hisarcıklıoğlu'nun, saldırıda yaralanan Osmaniye TSO Başkanı Aksoy'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğu, vefat eden Osmaniye TSO Başkan Yardımcısı Ersoy'un ailesini ziyaret ederek taziyelerini ilettiği aktarıldı.

Söz konusu hain saldırının Türk iş dünyasını, TOBB ve oda-borsa camiasını derinden üzdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TOBB ve oda-borsa camiası, menfur olayın yaşandığı ilk andan itibaren Osmaniye TSO'nun yanında olduğunu, camiamızın birlik ve beraberliğini en anlamlı ve güçlü şekilde göstermiştir. TOBB ve oda-borsa camiası olarak bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen soruşturmayı yakından takip ediyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Soruşturma sonucunda hain saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz."

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Osmaniye Ticaret Ve Sanayi OdasıTOBB
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