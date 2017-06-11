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Osmaniye'de kiraz üreticisini "yağmur vurdu"

- Çukurova'nın ihraç kirazcılığında önemli merkezlerinden Osmaniye'nin Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde son 2 ayda yaşanan aşırı yağışlar, rekolteyi olumsuz etkiledi - Bahçe Ziraat Odası Başkanı Şahin: - "Geçen yıl Hasanbeyli'de bir bahçeden 22 ton ürün hasat edilirken bu yıl 5 ton civarında ürün alınabildi"

Osmaniye'de kiraz üreticisini

OSMANİYE (AA) - Çukurova'nın kiraz üretim ve ihracatında önemli merkezlerinden Osmaniye'nin Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde son 2 ayda yaşanan aşırı yağışlar rekolteyi olumsuz etkiledi.

Kiraz hasadının son günlerini yaşayan iki ilçede nisan ve mayıs aylarında yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle kiraz rekoltesinde ciddi düşüşler görüldü.

Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açıklamada, toplam 7 bin 200 dekar alanda üretim yapılan iki ilçedeki kiraz hasadının son günlerini yaşadıklarını söyledi.

Üretilen kirazın büyük kısmının ihraç edildiğini ifade eden Şahin, "Yıldan yıla değişmekle birlikte 200-500 tonluk ihracımız oluyor. Ürettiğimiz 'Napolyon' cinsi kiraz ihraca en uygun ürün olarak öne çıkıyor. Bu kirazı Almanya, Hollanda, Rusya ve Irak gibi ülkelere satıyoruz." dedi.

Bu yıl kiraz rekoltesinde ciddi düşüş yaşandığının altını çizen Şahin, "Geçen yıl Hasanbeyli'de bir bahçeden 22 ton ürün hasat edilirken bu yıl 5 ton civarında ürün alınabildi. Bunun nedeni ise aşırı yağışlar ve iklimdeki değişiklik. Şiddetli yağış, ağaçların tozlaşmasını ve çiçeklenmesini engelledi. Bu da verim kaybına yol açtı." diye konuştu.

Şahin, kiraz üretiminin iki ilçede istihdam ve kazanç bakımından önemli bir sektör olduğunu ifade ederek özellikle kadın çalışan istihdamına büyük katkısı olan kirazın üretim alanlarını genişletmek ve sürdürülebilir hale getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Üretici Mehmet Şahin de aşırı yağışlar nedeniyle kirazın çiçek halindeyken döküldüğünü ve bunun da üretimi etkilediğini söyledi. Şahin, "Bahar yağmurları, bölgedeki bütün ürünlere olumlu etki ederken, bizim ürünümüzde üretim kaybına yol açtı. Bu sene yarı yarıya verim kaybı yaşadık diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeBahçeHasanbeyliKiraz üretimi
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