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Osmaniye'de yer fıstığı hasadı başladı

- Kadirli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özeser: - "Yaklaşık 40 bin dekar alandan 25 bin ton ürün alınması bekleniyor"

Osmaniye'de yer fıstığı hasadı başladı

OSMANİYE (AA) - Türkiye'de yer fıstığı üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Osmaniye'de birinci ürün hasadına başlandı.

Kadirli İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatin Rüştü Özeser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında birinci ürün yer fıstığı üretim alanının yaklaşık 40 bin dekar olduğunu söyledi.

Çukurova bölgesinde iklim koşulları ve toprak yapısı nedeniyle buğday, mısır ve ayçiçeğinin ardından yer fıstığının da hasadına başlandığını anlatan Özeser, "Osmaniye, Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının önemli kısmını karşılıyor. Ülke ekonomisinde önemli yere sahip olan birinci ürün yer fıstığı hasadımız sürüyor. Yaklaşık 40 bin dekar alandan 25 bin ton ürün alınması bekleniyor. Çiftçilerimize hayırlı bol kazançlar diliyoruz." diye konuştu.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir de çiftçilerin erken ekim yapması nedeniyle hasadın da erken başladığını, alım fiyatının 5 lira üzerinde olmasını beklediklerini dile getirdi.

Çiftçi Kenan Bülbül ise mart ve nisan aylarında ekimini yaptıkları yer fıstığında veriminin iyi olduğunu kaydetti.

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