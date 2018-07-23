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Osmaniye'deki tarım arazilerinde hasar tespit çalışması

- Kadirli ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgarın etkilediği tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı - İlçe Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir: "Yaklaşık 10 bin dönümlük tarım arazisinde hasar olduğunu tahmin ediyoruz"

Osmaniye'deki tarım arazilerinde hasar tespit çalışması

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iki gün önce yaşanan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapılıyor.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatin Rüştü Özeser ve Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, hasar tespit çalışmalarına katılarak, bölgede incelemelerde bulundu.

Çiftçilerle görüşen yetkililer, sorun ve şikayetleri dinledi.

İlçe Ziraat Odası Başkanı İspir, yaptığı açıklamada, cumartesi günü etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarın, tarım arazilerinde zarara neden olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kadirli'ye bağlı 10-15 köyde etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar mahsule zarar verdi. Yaklaşık 10 bin dönümlük tarım arazisinde hasar olduğunu tahmin ediyoruz. Yetkililer olarak incelemelerde bulunuyoruz. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmasına başladı. Zor durumda olan çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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