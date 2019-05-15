Osmanlı çileği üretimi ikiye katlanacak

ZONGULDAK (AA) - MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pazara inmeden alıcı bulan, pembe rengi, aroması ve kokusuyla eşsiz özelliğe sahip Osmanlı çileği üretiminde bu yıl yüzde 100 artış bekleniyor.

Fide azlığı ve yetiştirilmesindeki zorluk nedeniyle ilçede 3 köyde 9-10 yetiştirici tarafından üretilen ve "pembe elmas" olarak tabir edilen Osmanlı çileği, ilk ürünlerini vermeye başladı.

Mayıs ayının ortalarından itibaren sabahın erken saatlerinde büyük özenle toplanan Osmanlı çileği, kozmetikten gıdaya farklı sektörlerden talep görüyor.

Yöredeki kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün çeşit olarak ünlenen Osmanlı çileği, tadı ve aromasıyla öne çıkıyor.

Kilogramı 35-40 liradan satışa sunulan çileğe yurt içi ve yurt dışından yoğun talep geliyor.

Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Şaban Çetinkaya, AA muhabirine, Osmanlı çileğinin, çilek çeşidi olarak bitki literatüründe yerini aldığını söyledi.

-Talep karşılanamıyor

Çetinkaya, yurt içi ve yurt dışından gelen tonlarca talebi karşılayamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ancak son yıllarda üretimin artırılması noktasında yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini kaydetti.

Osmanlı çileğini ülke ekonomisine yeniden kazandırabilmek için harekete geçtiklerini belirten Çetinkaya, "Yaptığımız çalışmalarla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Osmanlı çileği üretimini şimdilerde yükseltme trendine girdik." dedi.

Çetinkaya, ilçenin her karış toprağında Osmanlı çileğini üretmek istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Fide üretiminde artış sağladık ve yeni alanlar oluşturduk. Geçen sene ilçe genelinde rekolte 1 tonun altındaydı. Bu sene rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki Osmanlı çileğindeki artış yüzde 100'e ulaşmış durumda. Bu artış derneğimizi ve bölge halkımızı sevindirmektedir. Her yıl fide üretimini artırarak devam ettireceğiz. Osmanlı çileği bu bölgenin kültürü, bunun yaşaması gerekiyor. Osmanlı çileği çok kıymetli, 'kralların yiyeceği' diye tanınan gerçekten lezzetli, aroması yüksek bir ürün. Bu ürünün ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Üretimde yaşanan artışlar, inşallah bundan sonraki süreçte ekonomiye ciddi katkılar sağlayacaktır."

Çetinkaya, iş kurmak isteyenlere ilçede Osmanlı çileği üretimini tavsiye ederek, "Bölgemizde böyle altın hatta elmas değerinde bir ürün var. Boş topraklarımız, işsiz insanlarımız var. Bunu ekonomiye katmada organizasyon görevi de bize düşerse bunu da yaparız. Un, yağ, şeker var, bu saatten sonra Ereğli'de helvayı yaparız. Ereğli ülkemizdeki pek çok ilçeden daha şanslı. Toprağımızın altında kara, üstünde pembe elmas var." ifadelerini kullandı.

-"Pazar konusunda hiçbir sıkıntı yok"

İlçedeki kurum ve kuruluşların desteğiyle Kocaali Mahallesi'nde kurulan Osmanlı Çileği Fide Üretim Merkezi'nin yakınındaki 1,5 dönümlük arazide üretilen ve ilk ürünlerini veren çileğin pazara inmeden satıldığını aktaran Çetinkaya, "Talep ve pazar konusunda hiçbir sıkıntı yok. Ereğli'nin her karış toprağında Osmanlı çileğini üretsek elimizde kalmaz çünkü pazar sorunu yok. Şu an 1,5 dönümlük alandaki çileğin tamamı satılmış durumda." diye konuştu.

Ereğli Kaymakamlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Erdemir ve Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma Derneğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında, Kocaali Mahallesi'nde kurulan Osmanlı Çileği Fide Üretim Merkezi, fidelerin herhangi bir zarar görmemesi için kameralarla takip ediliyor.