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OSTİM OSB Kazak iş insanlarını ağırladı

- OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Orhan Aydın: - "Kazakistan ile iş birliği, firmalarımız, bölgemiz ve ülkemiz için son derece önemli" - "Köklerimizin ve ortak değerlerimizin bulunduğu Kazakistan, bütün firmalarımız için son derece kıymetli"

OSTİM OSB Kazak iş insanlarını ağırladı
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ANKARA (AA) - OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın, Kazakistan ile iş birliğinin firmalar, bölge ve ülke için son derece önemli olduğunu belirterek, "Köklerimizin ve ortak değerlerimizin bulunduğu Kazakistan, bütün firmalarımız için son derece kıymetli." ifadesini kullandı.

OSTİM OSB'den yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'nin katılımıyla, Kazak ve Türk iş adamlarının katıldığı ikili iş görüşmeleri etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda 64'ü Türk, 16'sı Kazak yatırımcı 200'den fazla görüşme gerçekleştirdi.

Aydın, görüşmelerde, OSTİM'de 6 bin 200'den fazla küçük ve orta ölçekli işletme bulunduğunu belirtti.

Bunların her işi yapabildiğine işaret eden Aydın, "OSTİM OSB'de, bir şehrin kurulmasıyla ilgili bütün bileşenler mevcut. Bu iş birliği, firmalarımız, bölgemiz ve ülkemiz için son derece önemli. Bizim en kolay iş birliği yapabileceğimiz ülke, çok değerli Kazakistan'dır. Köklerimizin ve ortak değerlerimizin bulunduğu Kazakistan, bütün firmalarımız için son derece kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

OSTİM'in Kazakistan'daki iş ilişkileri hakkında bilgi veren Aydın, şunları kaydetti:

"Kazakistan'ın Ontustik bölgesinde OSTİM'in irtibat ofisi var. Hoca Ahmet Yesevi hazretlerinin bulunduğu Türkistan bölgesinde bulunan OSB'ye tabelamızı astık. Ontustik'e de bir ofisini açtık. Bizim gönlümüzü birleştiren bu 2 ofis, aynı zamanda ticaretimizi ve iş birliğimizi de geliştirir diye bu çabayı çok önemsiyoruz."

Büyükelçi Saparbekuly de görüşmelerde, ülkesindeki yatırım ortamından ve sağlanan imkanlardan bahsetti.

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Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal SaparbekulyOrhan AydınOSTİM OSB
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