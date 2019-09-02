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OSTİM Teknopark, Antalya Teknopark'a mentor olacak

- OSTİM Teknopark AŞ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim AŞ arasında, Mentor-Mentee Eşleştirme Programı Protokolü imzalandı

OSTİM Teknopark, Antalya Teknopark'a mentor olacak
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ANKARA (AA) - OSTİM Teknopark AŞ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim AŞ arasında Mentor-Mentee Eşleştirme Programı Protokolü'ne imza atıldı.

OSTİM Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, Mentor-Mentee Eşleştirme Programı Protokolü'nü, Antalya OSB ve Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve OSTİM OSB ve OSTİM Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın imzaladı.

Protokolle iki şirket bilgi ve birikimlerini paylaşacak, saha ziyaretleri gerçekleştirecek, ortak farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmeti sunabilecek. Uzmanlık alanlarına göre, taraflar arasında karşılaştırma yapılabilmesi ve örnek uygulamaların yerinde incelenebilmesi hedefleniyor. Ortak proje başvurusuna da imkan veren protokol, ihtiyaç olması ve diğer tarafın onaylaması durumunda uzman havuzundan faydalanabilme imkanı da sağlayacak. OSTİM Teknopark AŞ ve Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim AŞ, üniversite-sanayi iş birliği ve protokoller kapsamında proje pazarı, eşleştirme etkinliği, sergi ve fuar gibi çeşitli etkinlikleri de ortak düzenleyebilecek.

- "Antalya OSB'ye açık çek veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan Aydın, Antalya OSB'nin farklı ve yenilikçi çalışmaları olduğunu belirterek, "İki OSB'nin birbirinden çok fazla alıp vereceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Ali Bahar başkanımızın enerjisi, dinamizmi inşallah güzel şeyler yapmamıza vesile olur. Aynı zamanda Antalya OSB'nin kullanımına sunulmuş bir yapı olarak açık çek veriyoruz, yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman emirlerindeyiz." ifadelerini kullandı.

- Mentor-Mentee Eşleştirme Programı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD), teknoloji geliştirme bölgeleri arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını hızlandırmak amacıyla 2017'de Mentor-Mentee Eşleştirme Programı'nı başlattı.

Program, olgun teknoloji geliştirme bölgelerinin (Mentor) yeni kurulan veya gelişmekte olan teknoloji geliştirme bölgelerine (Mentee) bilgi ve tecrübe aktarımını ve teknoparklar arasında bilgi transferini hızlandırmak amacıyla hazırlanan bir mentorluk mekanizması olarak tasarlandı. Bu kapsamda OSTİM Teknopark, Mentee AOSB Teknopark'ın mentoru olarak eşleştirildi.

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