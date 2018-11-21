Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Ebru Trabzon Ebru Esmen Mete
Konkordato tepkisi
Konkordato tepkisi
Kış lastiği başlıyor
Kış lastiği başlıyor
İthal et istemiyoruz
İthal et istemiyoruz
Çağrı Merkezi yenilendi
Çağrı Merkezi yenilendi
Revitacare HairCare Uygulaması ile Sağlıklı Saçlar
SAĞLIKLI SAÇLARIN SIRRI BU HABERDE

OSTİM'den raylı sistemlerde iş birliği çağrısı

- OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın: - "Hafif metro, hızlı tren gibi kritik araçlar için kamu, üniversite ve sanayi arasında sinerji oluşturulması gerekiyor" - "Firmalarımızın yapamayacağı bir şey yok. Hafif metro, hızlı tren hepsini ülkemizde yapabiliriz. Ankara Büyükşehir Belediyesinin 50 kardeş şehri var. Altyapı, ulaşım, raylı sistemler, haberleşme gibi bütün işlemlerini yapabiliriz, 50 şehre otobüs satabiliriz"

OSTİM'den raylı sistemlerde iş birliği çağrısı
banner17

ANKARA (AA) - OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, hafif metro, hızlı tren gibi kritik araçlar için kamu, üniversite ve sanayi arasında sinerji oluşturulması gerektiğini belirterek, "Firmalarımızın yapamayacağı bir şey yok. Hafif metro, hızlı tren hepsini ülkemizde yapabiliriz." ifadesini kullandı.

OSTİM OSB'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS), Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ve ASELSAN ile Yerlileştirme İşbirliği Toplantısı düzenledi.

Aydın, raylı sistem yatırımlarının değerlendirildiği toplantıda, hafif metro, hızlı tren gibi kritik araçlar için kamu, üniversite ve sanayi arasında sinerji oluşturulması gerektiğine dikkati çekti. OSTİM OSB olarak iş birliğine açık olduklarını belirten Aydın, raylı sistemler sektöründe yeterli düzeyde olmasa da büyük mesafe aldıklarını ifade etti.

Orhan Aydın, şunları kaydetti:

"Hafif metro, hızlı tren hepsini ülkemizde yapabiliriz. Firmalarımızın yapamayacağı bir şey yok. Biz buna inanıyoruz. EGO'nun bütün ihtiyaçlarını, kullanılan tüm araçları yapabiliriz. Ankara Büyükşehir Belediyesinin 50 kardeş şehri var. Bir şehir için ne lazımsa 50 kardeş şehre de bu sistemleri götürebiliriz. Altyapı, ulaşım, raylı sistemler, haberleşme gibi bütün işlemlerini yapabiliriz, 50 şehre otobüs satabiliriz. Belediye burada bir misyon üstlenmeli, proje üreten bir belediye olmalı."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ARUSOSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1