Otel gelirlerinde kur etkisi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, "Kur yükselmesinin, TL bazlı gelir artışı görülse de, enflasyona bağlı olarak giderlerde de artışa yol açtığı göz ardı edilmemeli." ifadesini kullandı.

TÜROB "Kasım 2017 Ülke Performans Raporu"nu açıkladı. Veri ve analiz şirketi STR’nin TÜROB için hazırladığı ve araştırmaya dahil olan otellerin doluluk ortalamasını içeren rapora göre, Türkiye'nin Kasım 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 13,4 artarak, yüzde 62,7 oldu. Kasım 2016’da bu oran yüzde 55,3 olmuştu. 11 aylık doluluk oranı geçen yılın aynı döneminde 51,1 iken, bu yıl yüzde 60,3’e yükseldi.

Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli Kasım 2016’daki 62,9 avrodan Kasım 2017’de 56,7 avroya gerilerken, toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirler ise (RevPAR) hafif artışla 34,8 avrodan 35,5 avroya yükseldi. Bu yılın 11 ayında ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yıla göre 77,7 avrodan 67,6’ya gerilerken, oda başı elde edilen gelirler 39,7 avrodan 40,8 avroya yükseldi.

2017 yılı 11 ayında oda fiyatlarında en büyük kaybı yaşayan ülke yüzde 13 düşüş ve 67,6 avro ile Türkiye oldu. Bununla beraber bu yılın 11 ayında otel doluluklarında en yüksek artışı gösteren ülke de yüzde 18,1 artış ve yüzde 60,3 doluluk oranıyla Türkiye oldu.





- "Kur artışı dikkate alınmalı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, sektörde gelir kaybının dikkati çekmeye devam ettiğini belirterek, "Döviz kurunda son bir senede yaşanan artış da dikkate alınmalı. Kasım 2016’da 3,64 TL olan avro, Kasım 2017’de 4,67 TL’ye yükseldi. Ancak kur yükselmesinin, TL bazlı gelir artışına yol açtığı görülse de enflasyona bağlı olarak giderlerde de artışa yol açtığı göz ardı edilmemeli." dedi.

Rapora göre, şehir bazında bakıldığında, İstanbul'un Kasım 2016'da yüzde 55,8 olan doluluk oranı, Kasım 2017'de yüzde 18,3 artarak yüzde 66 olarak ölçüldü. Kasım 2017’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon İstanbul oldu.

İstanbul’da Kasım 2017’de ortalama günlük satılan oda bedeli 69,5 avro olarak, 2016'ya göre yüzde 9 düşüş gösterdi. Kasım 2016’da bu rakam 76,4 avro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 7,6 artış yaşandı ve 45,9 avro olarak ölçüldü. Bu rakam Kasım 2016’da 42,6 avro olmuştu. İstanbul’da Ocak-Kasım 2017 döneminde doluluk oranı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 49,5’ten yüzde 62,6’ya, oda başı elde edilen gelir 44,8 avrodan 48,1 avroya yükselirken ortalama günlük satılan oda bedeli 90,5 avrodan 76,8 avroya geriledi. 2017 ilk 11 aylık döneminde oda fiyatlarında en büyük kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu yüzde 15,1 düşüş ve 76,8 avro ile İstanbul oldu.

Antalya’da Kasım 2017 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 artarak, yüzde 56 oldu. Kasım 2016’da bu oran yüzde 55,2 olmuştu. Kasım 2017’de ortalama günlük satılan oda bedeli 42,5 avro olarak, 2016'ya göre yüzde 3,8 düşüş gösterdi. Kasım 2016’da bu rakam 44,2 avro olarak gerçekleşmişti.

Oda başı elde edilen gelirlerde geçen yıla oranla yüzde 2,5 düşüş yaşandı ve 23,8 avro olarak ölçüldü. Kasım 2016’da bu rakam 24,4 avro olmuştu. Antalya’da Ocak-Kasım 2017 döneminde ise doluluk geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 54,3’ten yüzde 60,3’e yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 81,1 avrodan yüzde 77,19 avroya geriledi. Oda başı elde edilen gelir 44 avrodan 46,5 avroya yükseldi.