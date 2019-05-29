OTİAD'ın sokak iftarları

İSTANBUL(AA) - Osmanbey Tekstilci ve İş İnsanları Derneği (OTİAD) Başkanı Rıdvan Kandağ, "2 bin 450 firmamızın yaklaşık 60 bin çalışanı, OTİAD çatısı altında bölgemize, İstanbul'umuza, ülkemize katma değer sağlamak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

OTİAD'dan yapılan açıklamaya göre, OTİAD tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen sokak iftarları, Osmanbey'i canlandırdı. OTİAD iftarları, bu yıl 3 gün sürdü. Osmanbey'deki firma sahipleri, çalışanları ve Osmanbey'de oturan vatandaşların katıldığı iftar sofraları, OTİAD üyelerinin verdiği destekle bu yıl daha geniş çaplı bir katılıma sahne oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OTİAD Başkanı Rıdvan Kandağ, tekstil sektörünün en büyük yatırım merkezi olan Osmanbey'de vatandaşlarla üreticinin buluşmasına büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul ve Şişli'nin önde gelen isimleri, kurulan iftar sofralarında bir araya gelerek hem yatırımcıya hem de tüketiciye birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yeni dönemde kurduğumuz sofraların bize verdiği güçle daha büyük üretim ve ihracat hedeflerine ulaşacağız.

Bayrağı aldığımız gün ilk sözümüz 'Yazdığını yap, yaptığını yaz' oldu. Bu prensiple yola çıkarak ISO 9001 Belgesi'ni aldık ve kurumsallık yolunda önemli bir adım attık. Üyelerimize ikinci sözümüz bölge envanterini çıkarmaktı. 18 mahallede 187 sokak dolaşarak 2 bin 450 firmamızı kayıt altına aldık. Artık potansiyelimizi bilerek hareket edeceğiz. OTİAD olarak biz biriz. Kapsayıcılığımız ile 2 bin 450 firmamızın yaklaşık 60 bin çalışanı, OTİAD çatısı altında bölgemize, İstanbul'umuza, ülkemize katma değer sağlamak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir."

Açıklamaya göre, OTİAD'ın Hilton Oteli'nde düzenlediği iftar davetine de Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İHKİB Başkan Yardımcıları Özkan Karaca ve Fatih Bilici, Çorap Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Öztaş, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gecü, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özpehlivan, Zeytinburnu Tekstil Sanayici İş Adamları Derneği (ZETSİAD) Başkanı Mustafa Sartık, Asrın İşadamlar Derneği (ASRİAD) Başkanı Adnan Danışman, Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD) Başkanı Mustafa Balkuv, çok sayıda sektör temsilcisi, tedarikçiler ve OTİAD üyeleri katıldı.