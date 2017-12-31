Oto elektrikçi dükkanından 5 kıtaya uzanan başarı hikayesi

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Karaman'da 1950'li yıllarda kendini yetiştiren bir usta olmadığı halde yüzlerce usta yetiştiren merhum Sezai Göçmen'in küçük bir mekanda açtığı "oto elektrik" dükkanı, bugün "Göçmen Makine" markasıyla 5 kıtada 70 ülkeye gofret ve çikolata kaplama makineleri ihraç ediyor.

Balkanlar'dan ata yurtları Karaman'a 130 yıl önce gelen Göçmen ailesinin çocuklarından 1928 doğumlu Sezai Göçmen, askerliğini topçu olarak yaptı. Göçmen, topların dizel motorlarla çekilmeye başlandığı yıllarda, askerde kendini elektrik ve mekanik konularda geliştirdi.

Askerlik dönüşü belediyenin dizel santralinde çalışmaya başlayan Göçmen, 1950 yılında "Göçmen Oto Elektrik" ismiyle iş hayatına atıldı. Karaman'da birçok ilke imza atarak çevresine örnek olan Göçmen, 2008 yılında vefat etti.

- Yüzlerce usta yetiştirdi

Babasının mesleğini sürdüren Mustafa Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göçmen Makine'nin her geçen gün emin adımlarla büyümeye devam ettiğini söyledi.

Yüzlerce usta yetiştiren babasının, araştıran, yeniliklere açık bir müteşebbis olduğunu belirten Göçmen, "Karaman'da ilk elektrikli motor sarımını babam yapmış. O dönemde torna makinesi ihtiyacı fazladır. Torna makinesi alır. Kaynak makinesi alınca tarım aletlerini tamir etmeye başlar. Ardından tarım aletleri üretmeye başlar." diye konuştu.

- "İlk ihracatı Romanya'ya yaptık"



Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 1970 yılında küçük bir tuz fabrikasının makinelerini yapmaya başladıklarını anlatan Göçmen, şöyle devam etti:

"Firmamız o yıllarda irili ufaklı 54 tuz fabrikası kurar. Ayrıca Suriye'de iki tuz fabrikasının makineleri üretilir. Babam, tuz makinesi talebi azalınca bulgur fabrikası makineleri üretmeye başlar. Ben de o yıllarda babamın yanında çalışmaya başladım. 1980'lerin sonunda Karaman'da bisküvi fabrikaları çoğalınca bu alana girdik. Birçok fabrikanın makinelerini ürettik. Yurt içinde ve dışında fuarlara katılmaya başladık. İlk ihracatı Romanya'ya yaptık. 1997'de Karaman OSB'de 10 bin metrekarelik yerimize taşındık. Tek alanda uzmanlaşma kararı aldık. Bisküvi makineleri işinden çıkarak gofret ve çikolata kaplama makineleri üretmeye başladık."

- "Üretimimizin yüzde 90'ını ihraç ediyoruz"

Göçmen, iş dünyasındaki değişikliklere göre 2000'li yıllarda kurumsallaşmaya ağırlık verdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni logomuzu yaptırdık. Ar-Ge birimimizi kurduk. Sektörle ilgili en önemli fuarlara katılıyoruz. Kendimize has kriterlerimiz var. Bunların başında ekip ruhu gelir. Burada çırak olarak işe başlayan birçok ustamız emekli olarak ayrılır. Kalite ve kurumsallık olarak dünyanın en önemli firmalarıyla rekabet edecek güçteyiz. 5 kıtada 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Amerika, Hindistan, Rusya, Almanya, Vietnam, Filipinler, Hollanda, Güney Kore bu ülkelerin başlıcaları. Üretimimizin yüzde 90'ını ihraç ediyoruz. Üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz. İnşallah babamızdan aldığımız bayrağı daha iyi yerlere taşıyacağız."

- "Üçüncü kuşak olarak işimizi sürdürecek"

Başarıda aile desteğinin çok önemli olduğunun altını çizen Göçmen, "Annem, rahmetli babama daima destek oldu. Mütevazı bir aileydik. Üç çocuğum var. Oğlum makine mühendisi olacak. İnşallah üçüncü kuşak olarak işimizi sürdürecek. Devamlı seyahat halindeyim. Bu noktada eşimin desteği çok önemli. Desteklerinden dolayı eşime ve çocuklarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.