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Otobüs firmalarına ek sefer izni çıktı!

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmaları, Ramazan Bayramı tatili süresince ek seferler düzenleyebilecek. Ek sefer izni 30 Mayıs'ta başlayacak, 11 Haziran'da sona erecek.

Otobüs firmalarına ek sefer izni çıktı!
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Şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Ramazan Bayramı tatili süresince yapacağı ek seferler için izin süresi 30 Mayıs'ta başlayacak, 11 Haziran'da bitecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelgede, Ramazan Bayramı tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artmasının beklendiği ifade edilerek, vatandaşların şehirler arası seyahat talebinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı bildirildi.

Bu doğrultuda, şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Ramazan Bayramı tatili süresince ek seferler düzenlemesine izin verildi.

Otobüsler için ek sefer izni 30 Mayıs'ta başlayacak. B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları 11 Haziran'a kadar kullanabilecek.

Karayolu ulaştırma hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amaçlanan düzenlemeyle vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.

Öte yandan, firmalara, tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmamaları, ücret tarifelerine uymaları, taşımalardaki sorumluluğu üstlenmeleri ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirimde bulunmaları zorunluluğu getirildi.

B2 yetki belgesi "uluslararası tarifesiz", D2 belgesi de "yurt içi tarifesiz" otobüs seferlerine çıkacaklara veriliyor.

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