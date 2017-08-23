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Otobüs firmalarına ek sefer süresi uzatıldı

- Şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının, Kurban Bayramı tatili süresince yapacağı ek sefer izni 24 Ağustos'ta başlayacak 6 Eylül'de sona erecek

Otobüs firmalarına ek sefer süresi uzatıldı

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Kurban Bayramı tatili süresince yapacağı ek sefer izni 24 Ağustos'ta başlayacak, 6 Eylül'de bitecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelgede, Kurban Bayramı tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artmasının beklendiği ifade edilerek, vatandaşların şehirler arası seyahat talebinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı bildirildi.

İlk genelgeye göre, 29 Ağustos olarak belirlenen ek sefer izni, (B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsler) Bakanlar Kurulu kararı ile 28, 29 ve 31 Ağustos'ta kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin izinli sayılmasının kararlaştırılması dolayısıyla 24 Ağustos olarak yeniden belirlendi.

B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları, 6 Eylül'e kadar kullanabilecek.

Firmalara tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmamaları, ücret tarifelerine uymaları, bu konuda bir taşıma sözleşmesi yapmaları ve sözleşmeyi seyahat esnasında taşıtta bulundurmaları zorunluluğu da getirildi.

B2 yetki belgesi "uluslararası tarifesiz", D2 belgesi de "yurt içi tarifesiz" otobüs seferlerine çıkacaklara veriliyor.

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BayramEk SeferOtobüs Firmaları
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