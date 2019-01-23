Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi food istanbul Bursa AKTOB
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart
Davos başladı
Davos başladı
Moda rüzgarı esti
Moda rüzgarı esti

"Otobüsçü ve minibüsçüler yeni KDV oranlarını bekliyor"

- TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın: - "Başta otobüsçü ve minibüsçü esnafımız olmak üzere şehir içi toplu taşıma faaliyetinde bulunan bütün esnafımız yeni KDV oranlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor"

banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, başta otobüsçü ve minibüsçüler olmak üzere şehir içi toplu taşıma faaliyetinde bulunan bütün esnafın yeni KDV oranlarının bir an önce açıklanmasını beklediğini bildirdi.

Apaydın, yazılı açıklamasında, taşımacı esnafının vergi yükünün yüksek olduğunu belirtti.

Hasılat esaslı yeni KDV sisteminin 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesine rağmen yeni KDV oranlarının henüz açıklanmadığına dikkati çeken Apaydın, "Başta otobüsçü ve minibüsçü esnafımız olmak üzere şehir içi toplu taşıma faaliyetinde bulunan bütün esnafımız yeni KDV oranlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor. Cumhurbaşkanımız hasılat esaslı sistemde şehir içi toplu taşımada KDV oranının yüzde 1,5 olacağı müjdesini vermişti. Kanun yürürlüğe girdi ama KDV oranları açıklanmadığı için fiilen uygulanamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, Avrupa'da toplu taşıma sektörünün vergisel olarak desteklendiği ve bu ülkelerin bir kısmında KDV uygulanmadığını, bir kısmında ise çok düşük KDV oranlarının olduğunu aktardı.

Sektörde kartlı sistemler yaygınlaşıp kayıt dışılık azaldıkça vergi yükünün aşırı boyutlara ulaştığını vurgulayan Apaydın, "Vergi yükü azaltılırsa sektörde vergiye gönüllü uyum da hızla artacaktır." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fevzi ApaydınKdvTŞOFVergi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1