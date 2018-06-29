İSTANBUL (AA) - Otokar, dijital dönüşüm vizyonu çerçevesinde geliştirdiği "akıllı asistan" uygulamasını araç sahiplerinin kullanımına sundu.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcı beklentileri doğrultusunda tasarladığı yenilikçi araçları, Ar-Ge çalışmaları ve sahip olduğu teknolojilerle sektöre yön veren Otokar, dijital dönüşüm vizyonu çerçevesinde geliştirdiği akıllı asistan uygulamasını araç sahiplerinin kullanımına sundu.

Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında 4 ana temada 15 farklı proje üzerinde yürüttüğü çalışmalarla müşteri ve çalışan memnuniyetini ana odağına alan Otokar, Android ve IOS işletim sistemine sahip telefonlar için geliştirdiği uygulamayla araç sahiplerinin hayatlarını kolaylaştıracak.

Otokar müşterilerinin vazgeçilmezleri arasında yer alacak uygulama üzerinden 10’dan fazla işlemi tek tıkla gerçekleştirilebilecek.

Kullanıcılar, Otokar'ın uygulaması sayesinde araç garanti başlangıç bitiş tarihlerini, periyodik bakımlarını, yer ve zamanlamaları takip edip; bulunduğu bölgeye en yakın bayi ve servisleri görüntüleyip, yol tarifi alabilecek.

Ayrıca aracın ömrünü ve verimliliğini uzatan düzenli bakım paketleri içeriklerini uygulamadan görüntüleyebilecek. Otokar ve ürünleri hakkında güncel bilgilerin, kampanyaların görüntülenebildiği uygulama üzerinde acil durumlar için tek tıkla ulaşılabilen "Acil Numaralar" bölümü de yer alıyor.

Otokar Destek Hattı ve Otokar WhatsApp Hattı’na erişim imkanı da sunan uygulama, araç gösterge panelinde yer alan simgeleri de dile getiriyor. "Gösterge Paneli" bölümünü kullanan araç sahipleri, kullandığı araca özel simgeleri detaylıca ne işe yaradığını öğrenebiliyor.







- Araç ömrünü uzatacak tüyolar





Ticari araç sahipleri Otokar uygulaması üzerinden araçlarına özel olarak hazırlanan video içeriklere de "Eğitim" bölümünden ulaşabilecek.

Araç tanıtımlarının yer aldığı video içeriklerinin yanı sıra araç sahipleri teknik konularda da uygulamayı kullanabilecek. Hesaplı ipuçlarının bulunduğu uygulama ile Otokar kullanıcıları, araçlarını daha ekonomik kullanıp; olabilecek arızaları minimuma indirebilecek.



Otokar’ın uygulaması park sorununu da tarihe karıştıracak. Araç sahipleri ilk kez gittikleri yerlerde artık yabancılık çekmeyecek. Araçlarını park ettikleri bölgeleri dijital harita üzerinden işaretleyen kullanıcılar, tek bir tıkla park ettiği yeri görüntüleyip, navigasyon uygulaması ile aracına ulaşabilecek.

Bu bölüm üzerinde araç kullanıcıları ayrıca park ettiği yeri yolcularıyla da paylaşabilecek. Aracın park süresi, park edilen yer gibi bilgilerinin de paylaşılabildiği uygulama ile en yakın yakıt istasyonları da görüntülenip yol tarifi alınabiliyor.