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Otokar Servis Günleri 11 Eylül'de başlıyor

- Otokar'ın 15 yaş altı ticari motorlu araç sahipleri için düzenlediği sonbahar servis kampanyası "Otokar Servis Günleri" 11 Eylül'de başlayacak

Otokar Servis Günleri 11 Eylül'de başlıyor

İSTANBUL (AA) - Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 15 yaş altı ticari motorlu araç sahipleri için sonbahar servis kampanyası düzenledi. 11 Eylül'de başlayacak olan "Otokar Servis Günleri" kapsamında ticari araç sahipleri işçilik, periyodik bakım ve filtre parçalarında yüzde 20 indirim fırsatından yararlanacak.

Şirket açıklamasına göre, Otokar, düzenlediği Otokar Servis Günleri kampanyası ile ticari araç sahiplerinin yükünü hafifletecek.

Türkiye genelindeki yaygın servis ağıyla kullanıcısına satış sonrasında "düşük" bakım giderleri ve "uygun" parça maliyetiyle de "her daim kazandıran" Otokar, 11 Eylül'de ticari motorlu araç sahipleri için servis kampanyasını başlatıyor. 15 yaş altı ticari motorlu araçlar için düzenlenen Otokar Servis Günleri kapsamında araç sahipleri işçilik, periyodik bakım ve filtre parçalarında yüzde 20 indirim fırsatından yararlanacak.

Türkiye genelinde kampanyaya katılan 100'e yakın yetkili serviste gerçekleşecek Otokar Servis Günleri 11 Ekim'de sona erecek. Otokar'ın satış sonrası hizmetlerdeki "mükemmeliyetçi" yaklaşımı ile profesyonel servis elemanlarının görev aldığı servislerde kampanya süresince periyodik bakım yaptıran araç sahiplerine yelek ve check-up hediye edilecek.

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