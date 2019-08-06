Otokar'ın Malta'daki otobüs sayısı 244'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - Otokar, siparişini aldığı 40 adetlik sağdan direksiyonlu Kent otobüsünü Malta'ya teslim etti. Bu teslimatla birlikte Otokar'ın Malta caddelerindeki toplam otobüs sayısı 244'e ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra İspanya'dan Almanya'ya, Fransa’dan Belçika ve İtalya’ya kadar dünyanın 50 ülkesinde 35 binden fazla otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunan Otokar, Malta'dan aldığı 4'üncü siparişini de tamamladı.

Otokar, 40 adet sağdan direksiyonlu Kent şehir içi otobüsü teslim etti. Turizm cenneti Malta caddelerindeki Otokar markalı otobüs sayısı toplam 244'e ulaştı.

Malta'da gerçekleştirilen teslimat törenine Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ian Borg, Maliye Bakanı Edward Scicluna, Malta Public Transport (Malta Toplu Taşıma) Yönetim Kurulu Başkanı Felipe Cosmen ve Otokar Uluslararası Satış Pazarlama Müdürü Berkan Sağlam katıldı.

Otokar, ilk kez 2015 yılında Malta için 142 otobüs, kullanıcı memnuniyeti neticesinde sonraki yıllarda ilave siparişler almıştı. Yeni teslimatla birlikte adada faaliyet gösteren toplam toplu taşıma otobüslerinin yüzde 60'ı Otokar markalı oldu.

Gelirinin büyük bir bölümünü turizmden elde eden Malta için özel olarak üretilen 12 metrelik sağdan direksiyonlu Kent otobüsü, basamaksız alçak giriş tabanı, geniş iç hacmi ile yolculara eşsiz konfor sunuyor.

İç ve dış modern görüntüsü, çevreci Euro 6 motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra ekonomik olmasıyla da ön plana çıkan Kent, düşük işletme giderleriyle de kullanıcısına her daim kazandırıyor.

Güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadeden Kent, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunuyor.

- "Geçtiğimiz yıl 53,5 milyon yolcu taşıdık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ian Borg, Malta'nın artan toplu taşıma ihtiyacını karşılamak ve trafiği rahatlatmak için başlatılan dönüşüm çalışmaları neticesinde Avrupa'nın en genç otobüs filosuna sahip olan adanın 405 araç filosunun 40 yeni otobüsle daha da güçlendiğini belirtti.

Borg, "Geçtiğimiz yıl toplu taşımada yeni bir rekora imza atarak 53,5 milyon yolcu taşıdık. Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 milyon yolu artışımız oldu ve 2,5 milyon yolcu taşıdık. İhtiyaçları karşılamak üzere filomuza kattığımız 40 otobüsle verimliliğimizi artıracağız." ifadelerini kullandı.

Borg, yeni yatırım ile hizmete geçen yeni araçların günlük 11 bin, yıllık 4 milyon yolcuya hizmet vereceğini, yeni araçlarla yılda 66 bin seyahat ve yıllık 1,17 milyon kilometre yol kat edileceğini bildirdi.





- "Son 4 yılda Malta araç filosuna 200'den fazla yeni otobüs dahil edildi"





Malta Toplu Taşıma Yönetim Kurulu Başkanı Felipe Cosmen de son 4 yılda Malta araç filosuna 200'den fazla yeni otobüsün dahil edildiğini aktardı.

Cosmen, ada halkı ve turizm sektörü için önemli adımlar atıldığını belirerek, şunları kaydetti:

"Bugün çevreye daha az zararlı ve tam erişilebilirliğe sahip filomuza 40 yeni otobüs ekledik. Hükümetin toplu taşımadaki istikrarlı yatırımlarından, halkımıza verdiğimiz hizmeti desteklemesinden memnunuz. Bu süreçte var gücüyle çalışan ekiplerimize, toplu taşıma hizmetlerimizden faydalanan ve taleplerini paylaşan herkese teşekkür ederiz."

Malta Maliye Bakanı Edward Scicluna ise toplu ulaşımda reform başlatan Malta’nın gelecek nesillere yatırım yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Scicluna, "Hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızla hem toplu taşıma harcamalarını hem de karbon emisyonunu azaltarak çevremizi koruduk. Hedefimiz, gençlerimize ve Maltalılara daha iyi bir yaşam vadetmek." ifadelerini kullandı.