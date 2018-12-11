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Otokoç 2. El'den yıl sonu fırsatı

- Otokoç ve Birmot 2. El şubelerindeki araç satışlarında 40 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve yüzde 1,12 faiz imkanı sunuluyor

Otokoç 2. El'den yıl sonu fırsatı
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İSTANBUL (AA) - Otokoç Otomotiv, düzenlediği kampanya ile Otokoç ve Birmot 2. El şubelerindeki araç satışlarında 40 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve yüzde 1,12 faiz imkanı sağlıyor.

Otokoç Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yıl sonuna özel fırsatlar sunan kampanya düzenledi.

Otokoç Otomotiv, kampanya ile Otokoç ve Birmot 2. El şubelerindeki araç satışlarında 40 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve yüzde 1,12 faiz imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında tüm noter masrafları da Otokoç ve Birmot tarafından karşılanıyor.

Otokoç ve Birmot’un 2. El portföylerinde bulunan Alfa Romeo, Audi, BMW, Ford, Fiat, Honda, Mercedes, Volvo, Jeep, Renault ve Nissan gibi farklı marka ve model seçeneklerinin bulunduğu yıl sonuna kadar sürecek kampanyadan faydalanmak üzere tüm müşterilerini şubelerine bekliyor.

Türkiye'nin 36 noktasında her türlü marka ve modelden 2. el araçların Koç güvencesiyle alınıp satıldığı Otokoç ve Birmot 2. El, doğru ve güvenilir ekspertiz raporu, cazip fiyatları, farklı ödeme seçenekleri, en uygun kredi imkanları ve her türlü sigorta hizmetleriyle 360 derece tüm ihtiyaçları tek bir noktadan en pratik ve güvenilir şekilde karşılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Otokoç Otomotiv
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