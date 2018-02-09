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Otokoç Otomotiv'den 90. yılında çalışanına otomobil hediyesi

- Antalya'da servis teknisyeni Halil Piyan'a otomobil verildi

Otokoç Otomotiv'den 90. yılında çalışanına otomobil hediyesi

ANTALYA (AA) - Otokoç Otomotiv, 90'ıncı kuruluş yıl dönümü kapsamında bir çalışanına otomobil hediye etti.

Otomotiv perakendecisi ve araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv, yıl dönümü kutlamaları kapsamında 3 bin 500 çalışanı arasında çekiliş yaptı.

Çekiliş sonucu Otokoç Antalya'da görev yapan servis teknisyeni Halil Piyan, Fiat Egea Easy otomobilin sahibi oldu.

Piyan, otomobilinin anahtarını Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir'den teslim aldı.

Özdemir, otomobil hediyesini alan Piyan ve ailesini tebrik etti. Çalışanlarının mutluluğuyla her geçen gün daha da büyüdüklerini ifade eden Görgün Özdemir, Otokoç Otomotiv ailesi olarak ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı yaptıklarını dile getirdi.

Cumhuriyetin kuruluşundan 5 yıl sonra Vehbi Koç'un "Herkesin bir otomobili olsun" vizyoner bakışı ve hayaliyle yola çıktıklarını anlatan Özdemir, "90 yıl önce otomobil sayısının bir elin parmaklarını bile geçmediği dönemde kurulduk. 1928 yılında otomotiv, 1974 yılında araç kiralama sektörlerini başlattık. Otokoç Otomotiv yetiştirdiği yöneticileri, bilgi birikimi, bayileri, yarattığı sermaye ile Koç Grubu otomotiv işlerinin, dolayısıyla Türkiye otomotiv tarihinin başlangıcı olmuştur. Rahmi Koç, Mustafa Koç, Bernar Nahum, İnan Kıraç, Can Kıraç, Ahmet Binbir gibi otomotiv sektörünün duayenleri Otokoç Otomotiv'de iş hayatına başlamıştır." diye konuştu.

Görgün Özdemir, 2012'de yurt dışına açılma stratejisini devreye aldıklarını belirterek, "1997 yılında Azerbaycan ile başlayan küreselleşme sırasıyla Kuzey Irak, Kazakistan, Gürcistan, Kıbrıs, Macaristan ve Ukrayna ile devam etti." dedi.

Ford acentalığıyla 90 yıl önce başlayan şirketin bugün 3 bin 500 kişilik ailesiyle 8 ülkede, 250 noktada faaliyet gösteren ve cirosu 7 milyar lirayı aşan küresel bir şirket haline geldiği bildirildi.

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