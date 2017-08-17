Otokoç Üniversitelerde Açık İnovasyon Yarışması sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Otokoç Otomotiv'in büyük şehirlerde ulaşım sorununu çözmek amacıyla üniversite öğrencilerinin inovatif fikirlerini değerlendirmek üzere düzenlediği Üniversitelerde Açık İnovasyon Yarışması'nın sonuçları belli oldu.

Şirketin açıklamasına göre, Otokoç Otomotiv'in bünyesindeki inovasyon platformu Fikirküpü, Otomotiv Gazetecileri Derneği ve Girişimcilik Vakfı ortaklığıyla düzenlenen yarışmanın finalinde elemeler sonrası seçilen 10 ekip sunumlarını gerçekleştirdi.

Fikrin ve iş modelinin eşsiz değer önerisi, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik, gelir modeli, ekip ve Otokoç Otomotiv ile iş modelinin uyumu gibi kriterler üzerinden, jürinin yaptığı son değerlendirmede en başarılı fikir Mega ekibine ait Proje TransMe oldu.

Ekibin üyeleri Mert Okur, Ece Sayılı, Gamze Evirgen ve Aslınaz Aykaya 6-7 Eylül'de Tel Aviv'de düzenlenecek dünyaca bilinen DLD etkinliğine katılacak.

Şehirlerde yaşanan ulaşım sorununa mevcut kaynaklarla çözüm bulmayı hedefleyen yarışmada en başarılı fikir olarak değerlendirilen TransMe Projesi'nde; toplu taşıma ile seyahat eden yolcular kullanacakları servis ve gidecekleri rotayı servis şoförü ile uygulama üzerinden paylaşarak şoförün gideceği güzergahı optimize etmesine yardımcı oluyor. Bu sayede araçta kalan boş koltuklar aynı güzergahı kullanan diğer yolcular için kullanılabilir hale geliyor.





- "Ulaşım sorununa çözüm bulmak sitedik"





Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, ulaşım çözümleri sunan, yenilikçi, küresel yol arkadaşı olma vizyonu ile sektörün gelişimine öncülük ettiklerini belirterek, ülke ekonomisine katkıda bulunma ve sosyal sorumluluk projeleri ile topluma ve çevreye değer katma misyonundan hareketle ulaşım sorununa çözüm bulmak istediklerini aktardı.

Bu projeyi genç yeteneklerle hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzde ulaşım büyük şehirlerin en önemli sorunlarından biri. Otokoç Otomotiv olarak bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz yarışma ile gençlerin inovatif fikirlerini değerlendirdik. Gençlerimizin taze fikirleri ve hayata farklı bakış açılarına büyük önem veriyoruz. Değerlendirmemiz sonucunda başarılı inovatif fikirlerden uygulanabilir projelerin hayata geçirilmesi ile ilgili inkübasyon sürecimizi başlattık. Genç arkadaşlarımızın inovatif fikirlerini hayata geçirmek üzere imkanlar sağlamaya devam edeceğiz."

Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ise Türkiye'de girişimci gençlerin ulaşım sorununa ürettiği bu yenilikçi ve yaratıcı projelerin toplumsal faydaya dönüşürken diğer gençlere de ilham verdiğini aktardı. Afra, bu nedenle girişimcilik ekosisteminin inovatif projelerle her zaman desteklenmesi gerektiğini vurguladı.