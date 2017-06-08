"Otomatik katılım sistemi faizsiz fonlara ivme kazandırdı"

İSTANBUL (AA) - Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, katılım fonlarının, 68 milyar 899 milyon TL'ye ulaşan toplam emeklilik fon büyüklüğünün yaklaşık yüzde 6,67'sini oluşturduğunu belirterek, "Otomatik katılım sistemindeki faizsiz fonlara talep, hem faizsiz fonlar özelinde hem faizsiz finansal sistem açısından da umut verici bir tablodur." dedi.

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, ekonomi basınıyla bir araya geldi.

Özgür Obalı yaptığı konuşmada bireysel emeklilik sektöründe 1 Ocak'ta yürürlüğe giren Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) faizsiz fonlara olan ilgiyi artırdığını söyledi.

Mayıs sonu itibarıyla Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre OKS katılımcılarının yaklaşık yüzde 61,84’ünün faizsiz fonları tercih ettiğini belirten Obalı, 442 milyon lira civarındaki toplam sektör fon büyüklüğünün 273 milyon lirasının bu fonlarda olduğunu ifade etti.

Obalı, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) faiz hassasiyeti olan bireyler için de kurgulanmış fonlar olduğunu anımatarak, "OKS ile birlikte bu fonlar ivme kazandı. Bu durum da katılım sigortacılığı açısından olumlu bir gelişme." dedi.

Türkiye'deki katılım sigortacılığı uygulamalarının son yıllarda önemli bir ivme kazandığına işaret eden Obalı, Vakıf Emeklilik ile birlikte 8 farklı sigorta şirketinin katılım ürünleri sunduğunu kaydetti.

Özgür Obalı, yerli ve yabancı birçok yatırımcının da katılım sigortacılığının Türkiye'deki gelişimini ilgiyle gözlemlediklerini anlattı.

Günden güne büyüyen ve derinleşen BES'te faizsiz katılım fonlarının büyüklüğünün 4 milyar 594 milyon olduğunu dile getiren Obalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Katılım fonları, 68 milyar 899 milyon TL'ye ulaşan toplam emeklilik fon büyüklüğünün yaklaşık yüzde 6,67'sini oluşturuyor. Otomatik katılım sistemindeki faizsiz fonlara talep, hem faizsiz fonlar özelinde hem faizsiz finansal sistem açısından da umut verici bir tablodur.

Vakıf Emeklilik, faizsiz fon performansı ile bireysel emeklilik sektöründe ilk sırada yer alıyor. Şirketimizin 6 adet faizsiz katılım fonu bulunmaktadır. Mayıs sonu itibarıyla şirketimizin toplam katılım fonları büyüklüğü 836 milyon TL ve tüm BES katılım fonları içindeki payı yüzde 20,16 seviyesindedir. Katılım fonlarında fon büyüklüğünde 13 şirket arasında 1'inci. sırada yer alıyoruz".





- "Cayma oranları geriledi"





Özgür Obalı, "Otomatik Katılım Sürecinde sektörün toplam cayma oranları nedir?" sorusu üzerine sektörde toplam cayma oranının gerilediğine işaret etti.

Bu gerilemede kamu kurumlarının sisteme girmesi ve bunun yanı sıra cayma hakkını kullanmayan kişilerin bin TL'lik ek katkıyı hesaplarında görmesinin de etkili olduğunu söyleyen Obalı, "Sektör beklentisinin ocak ayı öncesinde gerçekleşmiş olması, sürecin iyi analiz edildiğinin bir göstergesidir. Bundan sonraki fazlar için de sektörün tüm oyuncularının tanıtım ve bilgilendirme konusunda harcayacakları eforun, nisan döneminde olduğu gibi cayma oranlarındaki düşüşü tetikleyeceğini öngörebiliriz." dedi.

Obalı, kamunun sürece dahil olmasıyla birlikte cayma oranlarında düşüş gözlemlendiğini, bunun önemli nedenlerinden birinin de kamu personelinin ve özellikle taşra teşkilat personellerinin sistemle tanışması olduğunu vurguladı.

Ayrıca ilgili tarafların personelin sisteme inançlarını pekiştirmiş olmasının da sektöre önemli bir katkı sağladığını ifade eden Obalı, hiçbir yatırım aracında olmayan yüzde 25 devlet katkısının da bu konuda ciddi bir fark yarattığını dile getirdi.





- "Geleceği somutlaştırdık"





Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Obalı, katılımcıların sistemde kalmasını sağlamak için Vakıf Emeklilik olarak firma çalışanları için tüm Türkiye'de canlı anlatımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Böylece katılımcıların tüm sorularına doğrudan yanıt verebildiklerini ve kişileri sistemle ilgili birebir bilgilendirdiklerini ifade eden Obalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Firma çalışanları için infografik bir film hazırladık. Amacımız yüz yüze ulaşamadığımız çalışanlara online platformlar üzerinden erişip sistemi anlatmaktı. Firma çalışanları bu video ile tahmini birikimlerini de görerek geleceği somutlaştırmış oldular. İnsan Kaynakları (İK) profesyonellerine çeşitli platformlardan ulaşarak OKS'yi anlattık. Bu konuyla ilgilenen şirket içindeki öncü kişileri ikna ettik. Bu sayede bizim olmadığımız ortamda bu konuyla ilgilenecek olan sorumlular, çalışanlara doğru bilgi vererek sistemde kalmalarını teşvik edebilmiş oldu.

Vakıf Emeklilik'i tercih eden firmaların çalışanlarına tüm süreçlerde yardımcı olduk. Whatsapp bilgilendirme hattı, OKS şube, bireysel internet şube, mobil aplikasyon, Skype üzerinden online bilgi alışverişi ile uçtan uca iletişim kurarak, kişilerin otomatik BES'in faydalarını görmelerini sağladık."