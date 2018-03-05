Otomobil alacaklara çok özel fırsatlar sunuyor

İSTANBUL (AA) - Renault mart ayında sıfır faiz seçeneğinin yanı sıra tüm binek ve hafif ticari modellerinde cazip ödeme seçenekleri sunuyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, tüm binek ve hafif ticari Renault modellerinde 30 bin TL kredi 24 aya kadar yüzde 1,09 faiz yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 90 bin TL kredi 48 aya kadar yüzde 1,39 sabit faiz oranı bulunuyor. Finansman kampanyasına katılmayan Master ve Trafic müşterilerine ise 2 bin TL'lik ek indirim sağlanıyor.

Ayrıca Clio ve Kangoo modellerinde ise 24 bin TL kredi ve 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği sunuluyor.

Mart ayında Clio HB 64 bin 800 TL, Kangoo 72 bin 650 TL, Megane Sedan 82 bin 850 TL, Captur 91 bin 850 TL, Trafic 91 bin 850 TL, Master 94 bin 850 TL, Kadjar 112 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.





- Kadınlar Günü’ne özel kampanya



8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle mart ayı boyunca, tüm Renault binek modellerinde artı 1 yıllık garanti sağlayan Maxxi Garantim ürünü hediye ediliyor ve dosya masrafı alınmıyor.



- Renault’da 16 yaş ve üzeri araç sahiplerine fırsat



Renault, 16 yaş ve üzeri herhangi bir marka ve model binek ya da hafif ticari aracını yenilemek isteyen müşterilerine cazip bir fırsat sunuyor. 15 Mart'a kadar geçerli kampanya kapsamında 2018 model Megane Sedan ve Clio HB’in perakende satın alımlarında, anahtar teslim fiyat üzerinden 10 bin TL indirim sağlanıyor.

Kampanya dahilinde şartlar yerine getirildiğinde Clio HB 54 bin 800 TL, Megane Sedan ise 72 bin 850 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.