Otomotiv endüstrisi en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Otomotiv endüstrisi, nisan ayında 2 milyar 616 milyon 597 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) derlediği verilere göre otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 616 milyon 597 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 766 milyon 8 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 508 milyon 263 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. Nisan ayında en fazla ihracat artışı yüzde 168,3 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.



Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,8'lik artışla 11 milyar 791 milyon 348 bin dolarlık ihracat yapıldı.



Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 5,9 yükselişle 1 milyar 888 milyon 997 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilikte ise yüzde 4,5 artışla 385 milyon 802 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.







-En fazla ihracat Almanya'ya





Ülke verilerine bakıldığında nisan ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, ABD ve İspanya oldu.

Söz konusu dönemde Avrupa Birliği’ne (AB) 6,9 milyar dolar ihracat yapılırken AB’nin ihracattaki payı yüzde 47,8 oldu. İkinci sırayı 2,8 milyar dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri aldı.

Nisan ayında İstanbul, lider ihracatçı il olma özelliğini korurken, 5,8 milyar dolarla ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artırmayı başardı. İstanbul’u 1,4 milyar dolarla Kocaeli,1,2 milyar dolarla Bursa, 807 milyon dolarla İzmir ve 688 milyon dolarla Gaziantep takip etti.En çok ihracat yapan ilk 5 il, ihracatın yüzde 70,8’ini gerçekleştirirken, ilk 10 ilin oranı yüzde 85,4 oldu.Yalova, ihracatını 6 kattan fazla artırarak illerde en dikkat çekici artışa imza atarken bu başarısında gemi, yat ve hizmetleri sektöründeki ihracatı etkili oldu. Osmaniye, çelik ihracatındaki artışla ihracatını 3 katına çıkarırken, madencilik ürünleri ihracatında yakaladığı ivme ile Rize ihracatını 2 katına çıkardı.





TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 nisan ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 NISAN SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2018 2019 Değişim ('19/'18) Pay(19) (%) 2017 - 2018 2018 - 2019 Değişim ('19/'18) Pay(18) (%) I. TARIM 1.783.131 1.888.997 5,9 12,4 21.934.056 22.703.262 3,5 12,7 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.157.048 1.193.830 3,2 7,8 14.853.889 15.003.656 1,0 8,4 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 534.036 605.871 13,5 4,0 6.359.183 6.783.860 6,7 3,8 Yaş Meyve ve Sebze 149.358 113.553 -24,0 0,7 2.389.547 2.154.650 -9,8 1,2 Meyve Sebze Mamulleri 128.537 125.656 -2,2 0,8 1.493.049 1.558.801 4,4 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 103.051 118.148 14,6 0,8 1.315.220 1.417.463 7,8 0,8 Fındık ve Mamulleri 147.758 136.440 -7,7 0,9 1.812.536 1.645.154 -9,2 0,9 Zeytin ve Zeytinyağı 28.799 24.139 -16,2 0,2 407.115 316.854 -22,2 0,2 Tütün 53.879 60.277 11,9 0,4 979.617 1.030.046 5,1 0,6 Süs Bitkileri ve Mam. 11.631 9.746 -16,2 0,1 97.623 96.828 -0,8 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 213.739 217.989 2,0 1,4 2.399.015 2.569.195 7,1 1,4 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 213.739 217.989 2,0 1,4 2.399.015 2.569.195 7,1 1,4 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 412.344 477.179 15,7 3,1 4.681.153 5.130.411 9,6 2,9 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 412.344 477.179 15,7 3,1 4.681.153 5.130.411 9,6 2,9 II. SANAYİ 11.355.167 11.791.348 3,8 77,2 127.131.585 137.684.780 8,3 76,9 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.046.595 1.063.872 1,7 7,0 12.199.036 12.304.262 0,9 6,9 Tekstil ve Hammaddeleri 706.266 691.777 -2,1 4,5 8.326.808 8.302.107 -0,3 4,6 Deri ve Deri Mamulleri 149.690 141.964 -5,2 0,9 1.629.838 1.673.329 2,7 0,9 Halı 190.638 230.131 20,7 1,5 2.242.390 2.328.826 3,9 1,3 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.348.073 1.766.008 31,0 11,6 16.251.646 18.588.943 14,4 10,4 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.348.073 1.766.008 31,0 11,6 16.251.646 18.588.943 14,4 10,4 C. SANAYİ MAMULLERİ 8.960.499 8.961.468 0,0 58,7 98.680.902 106.791.575 8,2 59,6 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.464.979 1.508.263 3,0 9,9 17.603.980 17.673.326 0,4 9,9 Otomotiv Endüstrisi 2.901.991 2.616.597 -9,8 17,1 30.361.933 30.810.292 1,5 17,2 Gemi ve Yat 42.638 114.409 168,3 0,7 1.187.798 1.151.566 -3,1 0,6 Elektrik Elektronik 948.811 938.410 -1,1 6,1 11.112.494 11.299.298 1,7 6,3 Makine ve Aksamları 602.380 661.867 9,9 4,3 6.554.706 7.564.886 15,4 4,2 Demir ve Demir Dışı Metaller 698.005 709.657 1,7 4,6 7.368.809 8.128.709 10,3 4,5 Çelik 1.122.433 1.239.537 10,4 8,1 12.161.191 15.765.542 29,6 8,8 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 258.398 311.654 20,6 2,0 2.816.091 3.160.584 12,2 1,8 Mücevher 354.309 258.864 -26,9 1,7 3.355.350 4.276.565 27,5 2,4 Savunma ve Havacılık Sanayii 189.961 198.092 4,3 1,3 1.827.604 2.268.378 24,1 1,3 İklimlendirme Sanayii 365.936 393.215 7,5 2,6 4.216.110 4.572.241 8,4 2,6 Diğer Sanayi Ürünleri 10.659 10.902 2,3 0,1 114.835 120.189 4,7 0,1 III. MADENCİLİK 369.344 385.802 4,5 2,5 4.693.285 4.441.884 -5,4 2,5 Madencilik Ürünleri 369.344 385.802 4,5 2,5 4.693.285 4.441.884 -5,4 2,5 T O P L A M (TİM*) 13.507.642 14.066.148 4,1 92,1 153.758.927 164.829.925 7,2 92,1 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 339.348 427.371 25,9 2,8 7.548.403 4.863.627 -35,6 2,7 ÖZEL İHRACAT TOPLAMI 13.846.990 14.493.519 4,7 94,9 161.307.330 169.693.552 5,2 94,8 Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 646.355 779.683 20,6 5,1 7.948.983 9.350.222 17,6 5,2 GENEL İHRACAT TOPLAMI 14.493.345 15.273.202 5,4 100,0 169.256.313 179.043.774 5,8 100,0